國內 OTT 漲價第一槍！愛爾達宣布 ELTA.tv 月租漲價

OTT TV近年競爭激烈，價格不容易調整，僅國際OTT TV平台Netflix等業者「勇於」調整價格，愛爾達開第一槍，成為國內OTT TV業者第一個漲價的業者，月費從166元調整為199元。

Netflix去年11月宣布台灣市場漲價，基本月費從270元提升為290元，最高資費從390元460元，漲幅7%至18%。而國內OTT TV平台則從未調整過價格。

愛爾達執行長陳怡君今日正式宣布，從2025年下半年起，ELTA.tv OTT TV平均月費將從166元調整199元。

陳怡君強調，「這不只是價格的變化，而是升級國際三大賽事內容與觀看體驗的起點。每天只要多花1元，就能完整享受 WBC 經典戰役、FIFA 世界對決與亞運榮耀瞬間。我們邀請你，和我們一起站上全球體育的第一排」。

陳怡君表示，相較之下，愛爾達OTT TV價格相對優惠，但近年持續引進國內外賽事，現場直播累積時數從過去每年6,000小時，去年來到1.2萬小時，今年來到1.5萬小時，明年要突破2萬小時。

陳怡君表示，直播時數的轉變，不僅是賽事授權的增加，還有製播人事成本等，為了反應賽事內容授權成本、經營成本以及人事成本，調整價格是為了可以永續的為熱愛各種賽事的觀眾，持續轉播更精彩的賽事。