萬華社宅兩周湧八倍搶租 卓揆開箱：社宅價格豪宅價值

國家住宅及都市更新中心5月底公告首波四案共1,470戶社會住宅開放申請，其中最受矚目的「萬華安居」案僅開放短短兩週，申請件數就衝破2,462件，約為可供出租戶數的八倍。國住都董事長花敬群預估，隨著申請期至7月8日截止，最終中籤率恐跌破一成，甚至可能比照過去台北市社宅招租的經驗，落到僅5%左右。

本次開放申請的「萬華安居」位於台北市萬華區，提供300戶出租，戶型從14坪到39坪不等，租金含管理費，一房型最低6,390元起，三房型最高可達3萬9,140元。申請人眾多，花敬群坦言，北市社宅需求特別強烈，與房價、租金水準、生活機能與社福資源集中等因素密切相關。

花敬群指出，除了本次公告的1,470戶社宅，預計7月下旬將再公告第3季約1,700戶新案，第4季則有1,400戶左右，未來將維持「每季一場招租記者會」的節奏，持續公告社宅新案，估計未來3年半內，全台完工並開放招租的社宅戶數將突破4萬6千戶。他也呼籲，尚未開放社宅申請的縣市民眾無須著急，政府會持續增加供給，也會引進各項社福資源與配套服務。

行政院長卓榮泰今日也出席「2025第2季中央社會住宅萬華安居開箱活動」，他表示，社宅從選址、設計、興建到完工，是一條艱辛但有成果的路，形容萬華安居是「社宅的價格、豪宅的價值」，不僅空間寬敞、採光良好，更導入智慧建築與高規格安全管理，例如可即時監測結構異常的地震感知系統，保障住戶安全無虞。

卓榮泰也透露，內政部正規劃婚育加碼方案，未來將擴大對結婚、生育者的租金補助，鼓勵年輕人成家立業，政府將持續站在政策第一線，只要人民有需要，政府就全力以赴。

內政部長劉世芳致詞時則說，社宅政策並非只照顧單一區域，而是放眼全台，目前已推動多元興建、包租代管與租金補貼等多軌並進方案，除了硬體設施完善，更要求社宅管理人員接受防災士訓練，全台目前已有逾5萬人完成訓練，年底預計突破10萬人，打造兼顧安全與社會韌性的住宅環境。

劉世芳說，萬華是她的故鄉，看到社宅政策逐步落實，深感欣慰。她強調，社宅不僅提供居所，也肩負提升社區品質、照顧幼童與長者、落實環境與公共安全等多重功能，是真正體現居住正義的基礎建設。

針對家長關心的育兒空間，花敬群也補充指出，萬華安居規劃設立非營利幼兒園，最多可容納約70名幼童，若以寬敞標準規劃則約可收45人，預計配合住戶入住節奏，最快於明年9月啟動第一波招生。