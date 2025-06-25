快訊

5好友相約台南山區瀑布戲水 20歲成大生溺水不治

跟進張博洋！台南市議員李宗霖宣布退黨：從台灣基進「畢業」

誤認路人是通緝犯...三重警辣椒水噴眼、辱罵 遭判降2級改敘

萬華社宅兩周湧八倍搶租 卓揆開箱：社宅價格豪宅價值

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
台北萬華安居實品屋。國住都提供
台北萬華安居實品屋。國住都提供

國家住宅及都市更新中心5月底公告首波四案共1,470戶社會住宅開放申請，其中最受矚目的「萬華安居」案僅開放短短兩週，申請件數就衝破2,462件，約為可供出租戶數的八倍。國住都董事長花敬群預估，隨著申請期至7月8日截止，最終中籤率恐跌破一成，甚至可能比照過去台北市社宅招租的經驗，落到僅5%左右。

本次開放申請的「萬華安居」位於台北市萬華區，提供300戶出租，戶型從14坪到39坪不等，租金含管理費，一房型最低6,390元起，三房型最高可達3萬9,140元。申請人眾多，花敬群坦言，北市社宅需求特別強烈，與房價、租金水準、生活機能與社福資源集中等因素密切相關。

花敬群指出，除了本次公告的1,470戶社宅，預計7月下旬將再公告第3季約1,700戶新案，第4季則有1,400戶左右，未來將維持「每季一場招租記者會」的節奏，持續公告社宅新案，估計未來3年半內，全台完工並開放招租的社宅戶數將突破4萬6千戶。他也呼籲，尚未開放社宅申請的縣市民眾無須著急，政府會持續增加供給，也會引進各項社福資源與配套服務。

行政院長卓榮泰今日也出席「2025第2季中央社會住宅萬華安居開箱活動」，他表示，社宅從選址、設計、興建到完工，是一條艱辛但有成果的路，形容萬華安居是「社宅的價格、豪宅的價值」，不僅空間寬敞、採光良好，更導入智慧建築與高規格安全管理，例如可即時監測結構異常的地震感知系統，保障住戶安全無虞。

卓榮泰也透露，內政部正規劃婚育加碼方案，未來將擴大對結婚、生育者的租金補助，鼓勵年輕人成家立業，政府將持續站在政策第一線，只要人民有需要，政府就全力以赴。

內政部長劉世芳致詞時則說，社宅政策並非只照顧單一區域，而是放眼全台，目前已推動多元興建、包租代管與租金補貼等多軌並進方案，除了硬體設施完善，更要求社宅管理人員接受防災士訓練，全台目前已有逾5萬人完成訓練，年底預計突破10萬人，打造兼顧安全與社會韌性的住宅環境。

劉世芳說，萬華是她的故鄉，看到社宅政策逐步落實，深感欣慰。她強調，社宅不僅提供居所，也肩負提升社區品質、照顧幼童與長者、落實環境與公共安全等多重功能，是真正體現居住正義的基礎建設。

針對家長關心的育兒空間，花敬群也補充指出，萬華安居規劃設立非營利幼兒園，最多可容納約70名幼童，若以寬敞標準規劃則約可收45人，預計配合住戶入住節奏，最快於明年9月啟動第一波招生。

萬華 租金補貼

延伸閱讀

罷團傳遭黑道恐嚇 劉世芳：警方定嚴正執法、決不手軟

台中市少輔會反毒有功 19團競逐脫穎而出 卓榮泰今表揚

白委酸團結國家十講 籲賴總統別重蹈卓榮泰宣講覆轍

受邀出席台東捐贈 卓榮泰：東部為「慢活城鄉」

相關新聞

影／KKday轉型AI裁員15% 觀光署：樂見企業更優化

旅遊電商平台 KKday 今（25）日宣布，為加速AI旅遊科技轉型，並積極因應全球經濟不確定性與旅客消費行為的轉變，將啟...

周杰倫、江蕙都愛「豪捷宅」！台中也掀捷運房市熱潮

近年豪宅市場呈現明確趨勢，不只講究地段與高端規劃，能步行可達捷運站的正捷運宅成為名人與高資產族群首選。市調顯示，從天王周...

再生醫療推動委員會成立 聚焦法制創新與臨床需求並進

面對全球再生醫療技術的快速發展與民眾高度期待，立法院厚生會於今天正式成立「再生醫療推動委員會」，積極回應2024年通過的...

僅自備358萬...邱澤經紀公司買近9千萬迪化街古厝 貸款成數高達96%

日前週刊爆料，藝人邱澤賣出破億元迪化街古厝，但實際上，該古厝持有人為邱澤的經紀公司海納百川，有趣的是，當初公司購入時，貸...

全球零售新戰場開打！勤業眾信：數據與併購雙引擎突圍

面對消費習慣快速變化與科技衝擊，全球零售業正進入轉型高峰期，從賣商品的通路商，變身為經營數據與媒體流量的平台型企業，成為...

萬華社宅兩周湧八倍搶租 卓揆開箱：社宅價格豪宅價值

國家住宅及都市更新中心5月底公告首波四案共1,470戶社會住宅開放申請，其中最受矚目的「萬華安居」案僅開放短短兩週，申請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。