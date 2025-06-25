新旭 Tau 顯影劑拚在台上市 打造失智症早期篩檢最佳利器

東元集團轉投資新旭生醫25日宣布，該公司研發的「Tau蛋白顯影劑APN-1607」，已獲得國際藥廠百健（Biogen）、必治妥施貴寶（BMS）採用，目前也正向衛福部食藥署申請藥證。APN-1607顯影劑未來也將搭配「輕量型腦部專用PET掃描儀」整合應用，讓失智症大規模早期篩檢成為可能。

新旭生醫目前最主要的大股東包括台安生技、日本大和生技投資等，另外包括東元集團及國內多家傳產、科技大廠負責人也參與投資。新旭⽣醫原本2024年規劃在美國IPO，但市場狀況不佳。新旭生醫創辦人張明奎表示，⽬前正在進行重整，將現有的事業體拆分為⼆，診斷事業體先規劃回台灣掛牌，治療事業則放在海外，⽬前與⼤廠策略合作持續進⾏洽談中。

張明奎表示，Tau蛋白是早期診斷的黃金標準，相較於類澱粉蛋白在阿茲海默症症狀出現前即可能沉積，Tau蛋白的出現與神經損傷、病情惡化高度相關，是評估是否啟動治療的關鍵生物標記。

他表示，新旭生醫開發的APN-1607顯影劑，可將腦中Tau蛋白沉積狀況視覺化，幫助醫師準確判斷病程與治療時機，在早期發現失智症與處方決策中將扮演重要角色。APN-1607顯影劑目前已在中國大陸完成230人三期臨床試驗收案；也獲美國FDA核准進行350人以上的臨床試驗；更在全球完成逾4,600人研究者發起的臨床試驗（Investigator-Initiated Trial,IIT）。

只不過，張明奎表示，新旭的APN-1607顯影劑需要搭配正子掃描（PET）儀來使用，目前國內正子掃描儀僅限於醫學中心使用，全台共約70台、數量有限，且大多用於癌症患者。為了解決這個問題，新旭將引進日本已開發成功的輕量型腦部專用PET儀器，這種輕量型PET儀器可搭載行動巴士巡迴檢查，使偏鄉與高齡社區居民也能接受早期篩檢。

根據衛福部2024年統計，台灣65歲以上長者中，失智症盛行率高達7.99%，相當於每100人就有近八人罹病。預估2031年失智人口將突破47萬人，2061年恐達88萬人，對家庭照護、健保財政與整體社會將造成沈重負擔。

高雄長庚醫院神經內科部副主任張瓊之從臨床角度指出，鑑別疾病的診斷，亦或是治療的診斷，都需要有更精準的生物標誌物來協助醫生判斷。

目前Tau蛋白的出現與阿茲海默症症狀出現有必然的關係，因此透過Tau PET影像，有助選擇適合用藥的病人以及評估治療效果。再者，失智症的類型很多，阿茲海默症只是其中之一，且症狀相似容易誤診。Tau PET能夠視覺化Tau蛋白在腦部沉澱狀況，是鑑別疾病的關鍵。

她亦呼籲，產官學醫界應該攜手建構腦健康管理平台，除了積極建立早篩體系之外，應成立腦部影像中心，運用AI技術精準判讀輔助早篩，再結合醫院等照護網絡，不漏接任何一位失智症患者。