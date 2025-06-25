台北國際食品系列展規模再創新高 展現食品產業創新動能與國際競爭力

亞洲指標性的食品產業盛會—2025 年台北國際食品系列展（FOOD TAIPEI MEGA SHOWS）25日在台北南港展覽 1 館與 2 館隆重開幕，展會匯聚來自全球的食品與設備品牌，涵蓋五大主題展：台北國際食品展、食品加工機械展、生技製藥設備展、包裝工業展與飯店暨餐飲設備用品展，共吸引 1,700 家企業、4,500 個攤位，規模再創新高，全面展現食品產業的創新動能與國際競爭力。

主辦單位外貿協會指出，本屆展覽以「精準營養」與「綠色智慧」為核心主軸，透過此次展覽，引領業界掌握數位轉型、淨零碳排、永續包裝及健康飲食等關鍵趨勢。

貿協指出，今年台北國際食品展的亮點展區如「未來食品區」，聚焦植物基、新興原料及精準營養技術，展現食品產業的前瞻創新。南港展覽 1、2 館三樓展區，則網羅冷凍、常溫即時料理與各地特色美食，從 AIoT 智慧製程的台灣傳統佳餚，到主打永續的高端養生食材，充分展現食品產業的創新實力與文化多樣性。

此外展覽國際參與再創新紀錄，有來自 33 國企業參展，展品涵蓋蒙古天然松子、韓國鹿茸保健食品、日本百年可樂糖漿、莫三比克有機茶葉、西班牙有機初榨橄欖油及印度永續生產海鮮等多元特色品牌，展現展會的全球視野。

臺灣在地力量同樣精采，來自 16 個縣市政府館共襄盛舉，如屏東及臺南睽違多年再度參展，帶來在地熱銷農產與創新加工品；臺灣館以「食力升級 串聯世界」為主題，串聯 93 家優質品牌展出、臺中館則主打有機農產及特色農創。聯華、奇美、安永鮮物等知名企業亦攜手參展，完整呈現臺灣食品產業的豐沛能量與多元風貌。

展會期間更舉辦多項精采活動；「綠色願景獎」，以國際 ESG 標準為評選基準，表彰在節能減碳、永續供應鏈、循環包裝與社會責任等面向具卓越表現之企業，本屆共有 18 家參展廠商以具體實踐的作法獲得肯定；將於 6 月 26 日登場的「食品創新趨勢論壇」，邀請來自德國、日本等專家剖析未來食品科技並分享市場洞察；另有採購洽談會、導覽、買主交流等活動，全面促進跨域合作與國際商機媒合。