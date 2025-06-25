美喆國際：美關稅壓力有助切入非中供應鏈商機
石塑地板製造業者美喆國際董事長陳本源今天表示，美國關稅對全球供應鏈造成衝擊，但因國際品牌、量販通路與經銷商找尋非中國供應鏈合作廠商，有利切入新客戶供應鏈，已積極爭取國際知名大廠、區域經銷商合作，並完成台南廠客戶驗廠作業。
美喆國際今天召開股東常會，決議配發現金股利每股1.2元，配發率近6成，依6月25日收盤價26.65元計算，現金殖利率為4.5%。
陳本源指出，憑藉石塑地磚創新研發實力，以及在中國、台灣生產區域化，作為拓展歐洲、北美市場版圖的利基。
美喆-KY統計，2024年全年合併營收達38.6億元，年增45%，除受惠歐洲地區業務銷售穩健成長，北美地區銷售也隨既有大型經銷商及量販通路商訂單拉貨力道提升，帶動2024年北美地區銷售表現較2023年成長178.31%，占整體營收比重攀升至37.84%。
美喆-KY說明，2024年歸屬於母公司稅後淨利1.35億元，每股盈餘（EPS）達2.02元，較前一年度由虧轉盈。
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