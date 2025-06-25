資策會「Join 5G!」展榮獲2025義大利羅馬設計獎銀獎

臺灣之光！財團法人資訊工業策進會（資策會）以「Join 5G! 5G專頻專網創新應用體驗展」，參加全球設計界享負盛名的「2025義大利羅馬設計獎」（Rome Design Awards），從全球上千件參賽作品中脫穎而出，榮獲「室內設計類–銀獎」殊榮。此次獲獎不僅肯定臺灣團隊在5G科技策展與跨域整合的深厚實力，也讓世界看見臺灣將數位創新轉化為生活體驗的設計能量。

在數位發展部數位產業署支持下，資策會數位轉型研究院（數轉院）文化科技中心於去年11月策劃與執行「Join 5G! 5G專頻專網創新應用體驗展」，是全台首個以專頻專網打造的文創園區。

展覽僅兩日即吸引上萬名觀眾，現場以5G專頻專網全面覆蓋場域，打造出未來智慧生活的沉浸式體驗，觀眾一進場即能透過5G與4G下載速度對比，10秒內快速完成影片下載，直觀體驗5G所帶來的未來生活。

策展以「Join 5G」為核心理念，邀請觀眾化身「數位旅人」，穿梭於「安心社會」、「永續生活」、「AI智造」、「歡樂知識」四大主題區，參觀者佩戴感應手環，結合AIoT、AI影像辨識、虛實整合導覽、即時串流與動態捕捉等技術，沉浸於智慧應用情境，並在結束後可獲個人專屬觀展旅程資料。

此外，展覽也導入綠建材與低碳工法，實踐科技與環境共生的理念，展現科技策展的綠色轉型力，深獲評審肯定。

資策會數轉院院長林玉凡表示：「義大利馬設計獎延續文藝復興精神，強調藝術與技術融合，能拿下這個獎，不只是對團隊創意與執行的高度肯定，也象徵臺灣在科技文化融合的無限可能。我們希望讓科技更貼近人心，讓每一位走進展場的人，都能真切感受『未來正在發生』。」

此次獲獎為資策會強化臺灣設計軟實力、拓展國際能見度奠定關鍵基礎。未來，資策會將持續鏈結國內外創意能量與技術資源，推動更多跨域合作與場域實踐，讓臺灣在全球科技文化的浪潮中占有一席之地。