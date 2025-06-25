大成集團越南廠訂單激增 今年食品營收成長可期

大成（1210）集團董事長韓家宇25日出席2025年台北國際食品展，隨著越南對美關稅由46％降至10％，大成越南廠的訂單量大幅增加，韓家宇表示，預計今年食品類營收有望成長兩到三成。

大成土雞加工廠預計今年8月投產，將與餐飲量販通路密切合作，研發客製化的產品，提供油雞、鹽焗雞、甘蔗雞、燉雞等熟食加工品。並且積極與電商合作，紅牌鹿野系列則已上架momo與安心購平台，預計第4季搶攻年菜市場。

此外，大成集團正在彰化昭成蛋品加工廠附近規劃新的蛋品加工設施，主要生產蛋類加工製品，預計將於年底或明年初啟動建設，工程順利的話，2028年有望投產。

在麵食領域，大成透過入股福圓號擴展麵粉下游的食品業務，並加強與通路的合作。福圓號目前在全台有20家門市，日產包子、饅頭超過萬粒，且產品採用老麵技術，具有較為獨特的口感。

面對日益增長的蔬食市場需求，大成旗下的NEO Foods品牌也積極布局植物肉市場，展會中，大成展示了三款新品牛肉麵，在大成安心購、全家常溫貨架、家樂福線上商城都有販售。新食成植物肉產品也外銷加拿大、香港、日本、韓國、澳洲。

大成總經理韓芳豪進一步指出，集團致力於推動全程不使用抗生素的畜產品。其推出的「益活雞」系列產品，已獲得市場認可，今年上半年銷量預計將在農曆年前實現倍增，並且產品線從生鮮肉品擴展至雞湯、雞精等加工調理食品，已成功打入多家知名餐飲品牌。

因應外食餐飲的強勁需求，缺工議題持續發酵，大成表示，外食餐飲市場對於調理食品半成品需求亦會持續增加，嘉義馬稠後加工廠及中壢調理廠以食品安全為核心，提供醃漬、預炸、全熟、蒸煮、精緻菜餚等多類型產品線。未來也會強化實體零售業網路業務之發展與線上產品銷售力道。