影／KKday轉型AI裁員15% 觀光署：樂見企業更優化

旅遊電商平台 KKday 今（25）日宣布，為加速AI旅遊科技轉型，並積極因應全球經濟不確定性與旅客消費行為的轉變，將啟動下半年營運優化與組織調整，預計下半年逐步精簡約15%的整體人力，海內外人力調整範圍主要在各後勤支援部門。交通部觀光署副署長黃勢芳說，樂見旅遊業因應市場趨勢而做出管理面調整，讓企業更為優化。

黃勢芳說，樂見旅遊業因應市場的變化而做出的調整與改善，目前AI的使用越來越多，若旅遊業者能善用AI工具，讓企業更為優化管理，這也是趨勢所致。

他強調，KKday的狀況並不是營運有問題所以裁員，而是為了提供優質的服務才會這樣進行人力調整，這樣的調整是往好的方向調整的。