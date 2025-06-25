快訊

被控學術成就造假 台大副校長：爆料非事實、將採法律行動

路徑曝光！又有熱帶性低氣壓生成 氣象署說明對台影響機率

「難再重獲大眾信任」…國分太一爆醜聞5天後 TOKIO宣布解散

聽新聞
0:00 / 0:00

影／KKday轉型AI裁員15% 觀光署：樂見企業更優化

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導

旅遊電商平台 KKday 今（25）日宣布，為加速AI旅遊科技轉型，並積極因應全球經濟不確定性與旅客消費行為的轉變，將啟動下半年營運優化與組織調整，預計下半年逐步精簡約15%的整體人力，海內外人力調整範圍主要在各後勤支援部門。交通部觀光署副署長黃勢芳說，樂見旅遊業因應市場趨勢而做出管理面調整，讓企業更為優化。

黃勢芳說，樂見旅遊業因應市場的變化而做出的調整與改善，目前AI的使用越來越多，若旅遊業者能善用AI工具，讓企業更為優化管理，這也是趨勢所致。

他強調，KKday的狀況並不是營運有問題所以裁員，而是為了提供優質的服務才會這樣進行人力調整，這樣的調整是往好的方向調整的。

電商 裁員 旅遊業 平台 人工智慧 人力 交通部 KKday AI

延伸閱讀

AI衝擊勞動力市場！ 旅遊電商KKday宣布裁員15％

AI衝擊勞動力市場！ 旅遊電商KKday宣布裁員15％

美中情局發中文短片招募線人 陸國安部：被川普裁員才譁眾取寵作秀

美中情局發中文短片招募線人 陸國安部：被川普裁員才譁眾取寵作秀

相關新聞

影／KKday轉型AI裁員15% 觀光署：樂見企業更優化

旅遊電商平台 KKday 今（25）日宣布，為加速AI旅遊科技轉型，並積極因應全球經濟不確定性與旅客消費行為的轉變，將啟...

大成集團越南廠訂單激增 今年食品營收成長可期

大成（1210）集團董事長韓家宇25日出席2025年台北國際食品展，隨著越南對美關稅由46％降至10％，大成越南廠的訂單...

資策會「Join 5G!」展榮獲2025義大利羅馬設計獎銀獎

臺灣之光！財團法人資訊工業策進會（資策會）以「Join 5G! 5G專頻專網創新應用體驗展」，參加全球設計界享負盛名的「...

高鐵南延高雄這區將起飛 興富發推新案訴求「地板價」

興富發（2542）高雄今年第一案「中山鉑悦」正式銷售，個案主打低自備，送裝潢，送家電，開價一坪48萬到60萬元，業者表示...

台鐵新董座宣示：調高員工夜間津貼與主管加給約3-5成 朝下半年實施

台鐵員工長期不滿薪資問題，甫從台灣高鐵轉任台鐵董事長的鄭光遠今天在立法院表示，將會調整台鐵員工的夜間津貼與主管加給，其中...

建通股東會／量產特殊新型銅材 深化大陸絕緣端子市場

建通（2460）25日召開股東會，會中通過2024年度財報與虧損撥補案，董事長蘇敦禮表示，2024年度在全球經濟環境波動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。