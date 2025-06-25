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高鐵南延高雄這區將起飛 興富發推新案訴求「地板價」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
中山鉑悦開賣。圖／業者提供
中山鉑悦開賣。圖／業者提供

興富發（2542）高雄今年第一案「中山鉑悦」正式銷售，個案主打低自備，送裝潢，送家電，開價一坪48萬到60萬元，業者表示，高鐵將南延至高雄車站，中山鉑悅開價是該區「地板價」，開案一周，接待中心湧現賞屋人潮。

中山鉑悅位於新興區中山一路，基地2,141坪，個案規劃21~41坪、2~3房型，總銷約85~90億：早鳥開價48~60萬/坪，搭配「簽訂開5%、工程期款10%、交屋款5%」低自備付款方式。

興富發中山鉑悅專案經理蔣鎮宇指出，「高雄車站」大都更計畫啟動，高雄市中心價值正重新定義。隨著高雄新站落成、高鐵南進高雄新站拍板，市府啟動周邊土地活化，市中心區必將串聯產業、交通與商業機能，引進人流與金流。

他表示，中山鉑悦即座落中山路首排、民生圓環綠廊道，擁有紅橘雙線捷運與雙站優勢，市中心黃金地段，門牌效應。尤其受到高鐵南延高雄車站，以及車站大都計畫帶動，增值潛力十足。

另外，中山鉑悦也推出「日系 All in One精裝修」，包括天地壁質感裝潢、收納櫃體；冷氣、冰箱、洗脫烘衣機等時尚家電，廚具爐具、衛浴等，而且外加掃地機器人，未來交屋「拎箱即可入住」。

蔣鎮宇指出，高雄近半年土地交易熱絡， 其中去年12月，永信建（5508）股東永碩投資公司，以每坪約315萬元價格，購入東南水泥大樓旁市中心精華地，刷新高雄土地交易價。

今年3月城揚建設以每坪單價185萬元購入中山二路鄰近「高雄晶英國際行館」土地，而茂德建設相中美麗島捷運站周邊建地，折合每坪222.58萬。

分析一級建商購地策略，80%聚焦市中心精華區。原因無他，高雄市中心精華區發展較早，釋出建地本來就很稀少，加上未來高鐵南延計畫，首先受惠的便是中山路為軸心的市中心精華區，因此備受建商青睞。

高鐵 精華

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