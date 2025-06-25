建通股東會／量產特殊新型銅材 深化大陸絕緣端子市場

建通（2460）25日召開股東會，會中通過2024年度財報與虧損撥補案，董事長蘇敦禮表示，2024年度在全球經濟環境波動與原物料價格變動下的逆風下，繳出差強人意的成績單，但建通集團仍穩健推進轉型升級，主要有兩個主軸帶動建通集團2025年第3季後的營運動能。

首先，建通高雄路竹廠導入特殊新型銅材廠，已成功量產高導電異型匯流排、細晶銅桿、銅異型材與各項特殊新型銅材，有效提升接單能量，2025年4-6月已穩定每月出貨50噸以上，下半年擴大推廣特殊新型銅材市場：包括新能源車電池匯流排、伺服器導熱散熱銅件及各項電子零組件材料等，預期2025年底單月銷售量努力達到每月200-300噸。

第二，中國大陸國家新標準，插頭帶電插銷應帶有絕緣護套的要求，將於2025年8月1日實施，預計2027年8月將全面轉換，此項改變將帶來市場大規模的洗牌，建通集團擁有多項專利，可一次成型大幅節省製程成本，將深化中國大陸新國標絕緣端子市場強化接單模式，第一階段預期9月新國標製品銷售規模，可望達到3000萬pcs以上，此一轉換將提升建通國標製品市場占有率，由市占率不及5%成長至2027年實際轉換後30%以上的市占率。

蘇敦禮表示，建通集團現階段目標明確，將以上述兩大主軸厚植建通集團永續競爭力，實現獲利成長、創造股東價值。