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中古小豪宅法意大樓每坪近200萬元成交再創高 半百華美老社區身價驚人

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據實價登錄顯示，屋齡近20年的「法意大樓」，今年3月一筆近12坪的套房以總價2,338萬元成交，換算每坪成交單價達199萬元，創下該社區歷史新高單價紀錄，也是實價登錄以來，總坪數30坪以下、每坪成交價第二高的小豪宅。台灣房屋集團提供
據實價登錄顯示，屋齡近20年的「法意大樓」，今年3月一筆近12坪的套房以總價2,338萬元成交，換算每坪成交單價達199萬元，創下該社區歷史新高單價紀錄，也是實價登錄以來，總坪數30坪以下、每坪成交價第二高的小豪宅。台灣房屋集團提供

台北市房價高，連屋齡近20年的中古小宅，單價也直逼豪宅；據實價登錄顯示，屋齡近20年的「法意大樓」，一筆近12坪的套房，今年3月總價2,338萬元成交，單價達199萬元，創下該社區歷史新高單價紀錄，也成為實價登錄以來，總坪數30坪以下，單價第二高的小豪宅。

台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄歷史單價前五名小豪宅，全數由大安區的社區入榜，其中屋齡僅1年的「冠德安沐居」，去年5月以每坪202.4萬元奪得小豪宅歷史單價冠軍；第二名則是「法意大樓」。

第三、第四名分別為「青青田618」、「志榮BR4」，都是屋齡在5年內的新成屋小豪宅，每坪成交價分別為192.4萬元與192萬元；第五名則是屋齡高達53年的「華美聯合大廈」，22坪小宅創下每坪成交價190萬元的紀錄。

第一建經研究中心副理張菱育指出，目前台北市中心新案，越來越多是由危老改建而來，因基地面積有限，導致建商傾向規劃中小坪數產品。

她認為，台北市因土地新增供給有限，未來小坪數、高單價的小豪宅將成為都會住宅市場的常態；而這類產品買方多是自住或投資型高資產族，尤其是總價3,000萬元以下、精華地段、產品稀有性高的住宅，能吸引單身新貴或有設籍需求的家長等族群。

不過張菱育表示，雖然小宅總價相對比較親民，但每坪成交價相對高昂，購屋前仍應跟銀行確認貸款成數與評估未來轉手性，避免追高置產而承受房價壓力。

豪宅 實價登錄

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