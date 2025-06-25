大直千坪都更案動工 代銷大咖向賴總統喊話
長虹建設、聖得福建設聯手推出的大直都更案「TOP31」，25日動工，個案基地達1,225坪，將興建31層地標型大樓，實價目前已揭露36戶，單價在每坪140萬到160萬元之間。
負責銷售的創意家行銷董事長，也是現任台北代銷公會理事長王明正表示，個案可售戶銷售已達五成，在目前景氣下，表現相當不錯，不過，如果央行沒有過嚴的信用管制，應該早就完銷。
他表示，央行第七波信用管制，已對消費者造成重大影響，許多想住好一點品質房子的民眾，都因貸款成數受限而打退堂鼓，他表示，現在向央行講沒有用，他建議賴清德總統傾聽民眾痛苦，放寬限制，讓消費者能夠住好一點房子。
「TOP31」位於北安路，近劍南路捷運站，原為五層樓公寓，十幾年前曾有人進場整合，但沒有結果，後來聖得福出面整合，由於住戶年紀漸大，無法再爬樓梯，再加上住戶成立的都委會積極運作，不到半年就完成百分之百整合。
長虹建設表示，捷運劍南路站連動環狀線Y29站接軌北士科共榮圈，加上劍南路站TOD案積極動工，預計2029年完工，可望成為大直全新核心，「TOP31」規畫打造區域地標建築，將成為高端客層的指定選擇。
「TOP 31」規劃地上31樓，地下5層，坪數39~52坪，特色包含約7米挑高大廳及400多坪中庭花園，200多種不同植物依照台灣四季變化設計，今年6月動工，預計2031年完工。
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