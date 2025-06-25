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大直地主全部1坪換1坪！3個半月整合135戶 長虹、聖得福都更大案動土

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
北市大直指標都更大案「TOP31」25日舉行動土典禮。記者朱曼寧／攝影
北市大直指標都更大案「TOP31」25日舉行動土典禮。記者朱曼寧／攝影

長虹（5534）強強聯手聖得福建設，推出北市大直指標都更大案「TOP31」，25日舉行動土典禮，長虹總經理李耀中表示，該案從整合到領照動工歷經約5年時間，總銷約80億元，且在房市冷清的市況下，半年來已售約五成。

大直「TOP31」基地面積約1255坪，原為5層樓海砂屋公寓，未來將化身為雙棟，地上31層樓、地下5樓的SC大樓，總戶數共279戶，坪數25~52坪，據實價登錄，每坪成交單價約在140~158萬元，總價約在4000萬到9800萬元。

負責開發的聖得福執行長洪正雄表示，該案原地主共135戶，短短3個半月就100%簽署同意書、整合成功，後續行程流程、銀行撥貸等則花費較多時間。

該案整合速度之快相當罕見，洪正雄透露，公司專攻海砂屋都更，一來是因為有海砂屋危險性，有迫切的改建需求，二來是容積獎勵也更多，因此可以回饋在地主上，基本上地主都分回室內1坪換1坪以上的條件，該案亦是如此。

談到整合心法，洪正雄表示，公平、公正、公開是整合快速的最大關鍵，因為許多都更談不攏，都是因為地主不信任建商，或是認為分配不公平，所以聖得福為了加深地主的信任，在合約中都會備註，若建商私下給地主錢，就得重罰5000萬元。

另外，聖得福也樂於與建商一同合作，擴大效益，像「TOP31」就是由聖得福擔任開發、實施者，長虹建設負責興建以及擔任銷售、出資者。

李耀中表示，除了「TOP31」外，也與聖得福合作北市「內湖怡翠園都更案」，該案基地面積約1,043坪，目前已經進入都更審議中，預計最快明年就能拿到建照。

住展雜誌企研室總監陳炳辰指出，該案為大直近年來樓層最高新案，僅次於豪宅案「西華富邦」，且地理位置條件優越，鄰近劍南路捷運站，又有建商品牌效益加持，且都更案因為規模大而更顯指標，常為區域亮點，知名建商都是相中開發價值而進場，有其可預期的績效表現。

陳炳辰指出，目前房市不振，銷售期多要一年半載，以此案目前達標狀況，可以順遂而論，建案不乏利多令其殺出一條血路，亦是當前進場案多因各有強項，如品牌、地段等，始具信心不延推如期公開，後續還有松山區、南港區的高價豪宅案登場，或也因為各有優點加持，高端階層有買單機率。

北市大直指標都更大案「TOP31」25日舉行動土典禮，圖為長虹總經理李耀中。記者朱曼寧／攝影
北市大直指標都更大案「TOP31」25日舉行動土典禮，圖為長虹總經理李耀中。記者朱曼寧／攝影
聖得福執行長洪正雄。記者朱曼寧／攝影
聖得福執行長洪正雄。記者朱曼寧／攝影
圖左至右依序為聖得福執行長洪正雄、長虹總經理李耀中及創意家副董事長朱良能。記者朱曼寧／攝影
圖左至右依序為聖得福執行長洪正雄、長虹總經理李耀中及創意家副董事長朱良能。記者朱曼寧／攝影

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