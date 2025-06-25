北市屋齡19年12坪小宅總價2338萬 業者曝3個高房價因素

台北市房價高，連屋齡近20年的中古小宅，單價也直逼豪宅，實價登錄顯示，屋齡近20年的「法意大樓」，一筆近12坪的套房，今年3月總價2338萬元成交，單價達199萬元，創下該社區歷史新高單價紀錄，業者表示，北市小豪宅通常有三個特點，為商、住兩宜的黃金地段、還有著優質學區及挑高的室內空間。

台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄歷史單價前五名小豪宅，全數由大安區的社區入榜，其中屋齡僅1年的「冠德安沐居」，去年5月以每坪202.4萬元奪得小豪宅歷史單價冠軍；第二名則是「法意大樓」，第三、第四名分別為「青青田618」、「志榮BR4」，都是屋齡在5年內的新成屋小豪宅，每坪分別為192.4萬元與192萬元；第五名則是屋齡高達53年的「華美聯合大廈」，22坪小宅創下每坪190萬元的紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，能登上台北市高貴小豪宅的名單，多半有三個共通特色，首先，地段燙金，生活機能和商業價值高，自用出租兩相宜。其次優質學區，吸引不少孝子爸媽，為了子女卡位設籍，未來轉手市場性穩定，第三，多屬挑高空間，善用合法夾層，能創造出多元的起居空間，增加收納，因此較容易創下高單價交易。

張旭嵐指出，「法意大樓」位在信義路二段上，近捷運東門站，屬金華國小、中正國中學區，頗符合現代孟母們以設籍為前提的置產規劃，室內挑高具有魔術空間，吸引單身貴族租用。

第一建經研究中心副理張菱育指出，目前台北市中心新案，越來越多是由危老改建而來，基地面積有限，導致建商傾向規劃中小坪數產品，未來小坪數、高單價的小豪宅將成為都會住宅市場的常態，買方以自住或投資型高資產族為主，尤其是總價3000萬元以下、精華地段、產品稀有性高的住宅，能吸引單身新貴、有設籍需求的家長等族群。