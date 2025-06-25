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美利達業外因素虧損仍配息4元 對自行車市場有信心

中央社／ 台北25日電

自行車大廠美利達工業今天召開股東會，決議配發每股現金股利4元。美利達強調，儘管去年因業外因素導致全年虧損，但在本業穩健成長下，對自行車市場前景仍具信心。

美利達說明，歐美市場需求回溫，舊庫存可望逐步去化，過去一年歐美市場仍處於庫存調整階段，整體銷售壓力較大。今年進入旺季後，子公司於歐洲各國市場的自行車銷售陸續恢復成長。美國雖有關稅政策不確定影響，但新車種的銷售仍有不錯的表現。

整體而言，歐美市場逐步回溫，若舊庫存持續有效消化，將有助於後續新的需求動能。

美利達表示，台灣廠接單成長，轉投資表現改善，中國市場則需審慎應對。美利達台灣廠受惠於歐美市場成長，帶來新訂單需求，多數子公司銷售優於去年，今年第1季與去年同期相比，已由虧轉盈。

另一方面，中國市場因公路車銷售明顯下滑，影響整體業績表現，將持續控管庫存，靈活調整市場策略，以因應變化。

美利達說明，民國113年美利達本業毛利率持穩，營收回復成長，達新台幣296.33億元，年成長8.7%。在銷售逐步回溫的情況下，本業營業淨利達30.32億元。

由於認列業外的轉投資公司提列遞延所得稅資產減損，以及通路商譽減損的損失，業外損失高於本業獲利，美利達合併財報稅前虧損7.32億元，稅後虧損7.66億元，每股稅後虧損2.34元。

不過，因業外損失不影響現金流，加上本業營運穩健成長，美利達最終仍決議配發每股現金股利4元。

自行車 美利達

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