快訊

日月光啟動二代接班 張虔生大女兒張淡堯正式進入董事會

LINE免費貼圖5款！2款免任務爽用到年底 還有侏羅紀、團購+1圖案超好用

春哥侃陸／軍方刷存在感？3事件看中國審慎對以伊衝突

聽新聞
0:00 / 0:00

聯上開發總座：下半年房市一定不好 推案將審慎評估

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
聯上開發今日召開股東會，聯上開發總經理李志明會後接受媒體聯訪表示。記者林莉／攝影
聯上開發今日召開股東會，聯上開發總經理李志明會後接受媒體聯訪表示。記者林莉／攝影

去年919金龍風暴祭出後，對國內房市帶來一定衝擊，聯上開發總經理李志明表示，受到目前房地產大環境變化的影響，公司推案策略將趨於保守，部分原訂計畫的推案可能會延後。另外公司現在庫存土地充足，沒有積極購地的計畫，而在產品讓利方面，則會在有獲利空間的前提下進行。

聯上開發今日召開股東會，指出2024年全年營收達22.14億元，稅後淨利3.15億元，每股盈餘為1.05元，不發放股利，李志明指出，主要貢獻來自新北「聯上拾玉」與桃園「聯上淳」。

針對下半年房市，李志明說「一定不會好」，因為去年919金融風暴後，營建業受到嚴重衝擊，而今年的變數依然很大。目前聯上開發在北士科的兩案，新州美26案、77案均已取得建照，其中26案已經委託代銷，因為是商辦，所以在大環境打住宅時，商辦相對影響有限，77案為住宅，現在進入工程發包，可能採取邊建邊售方式，最快年底推出，另外與海悅合建的台南「科工案」，原預計今年第4季推出，但因應市場變動，1400戶會改分兩期推出，最快預計明年12月取得建照。

政策對房市影響甚鉅，除了民眾購屋意願外，建商端也受到限制，李志明指出，現行政策要求建商在18個月內實質開工，等同壓縮前期籌備時程，不僅得先完成設計變更、跑完行政流程，還須完成發包與營造作業。在資金與時程雙重壓力下，建商勢必得權衡是否貿然推案，否則一旦導致公司與股東蒙受損失，後果將更難以承擔。

李志明表示，近期市場頻傳爛尾風險，正是受到該政策影響導致建商必須開工的連鎖效應之一。現在很多案子還沒賣就得硬上，實質開工之後雖可轉為成屋銷售，但最終還是要賣得掉，尤其若成屋坪數與預售規劃不一致，或未來政府限價、限貸導致買方貸款成數不足，反而衝擊交屋與換屋的順利程度。

展望未來，李志明說，公司會將重心放在已有的庫存土地開發上，購地轉保守，而且在推案上會更加謹慎，以確保獲利並穩健經營，同時也會因應市場變化，調整銷售策略。

房市 建商

延伸閱讀

打房未停...營建股續抱沒問題？股添樂「3點檢視」：六都台積宅建案保值

影／竹市成功路鋪鐵板成「天堂路」騎士憂打滑 市府曝原因

蔣萬安巴黎宣示打造北士科「淨零示範區」 藍綠提醒成敗關鍵

麥寮建案建商遭指控吸金詐騙 雲檢分案偵辦

相關新聞

AI衝擊勞動力市場！ 旅遊電商KKday宣布裁員15％

旅遊電商平台KKday今天宣布，為加速AI旅遊科技轉型，並積極因應全球經濟不確定性與旅客消費行為的轉變，將啟動下半年營運...

鄭光遠轉任台鐵吐心聲「不委屈」 挺史哲接棒高鐵

立法院交通委員會25日邀請交通部觀光署、國營臺灣鐵路股份有限公司及台灣高速鐵路股份有限公司人事調整及新任首長之業務展望進...

聯上開發總座：下半年房市一定不好 推案將審慎評估

去年919金龍風暴祭出後，對國內房市帶來一定衝擊，聯上開發總經理李志明表示，受到目前房地產大環境變化的影響，公司推案策略...

每案最高500萬元 冷卻行動示範運行補助計畫

鑑於近年氣溫持續上升，且國際間已提出全球冷卻行動承諾倡議，環境部運用前瞻基礎建設計畫第五期特別預算5,000萬元推出「冷...

周杰倫、江蕙、蔡依林買豪宅都看中這一點？專家：這些條件到位就保值

近年豪宅市場不只講究地段與高端規劃，能步行可達捷運站的「正捷運宅」成為名人與高資產族群首選，包括藝人周杰倫、江蕙、蔡依林...

20年小宅一坪199萬轉手 專家：天價小宅有3特色

實價揭露，北市大安區屋齡近20年的「法意大樓」，一戶近12坪套房，今年3月總價2,338萬元成交，單價達199萬元，創下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。