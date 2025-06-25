聯上開發總座：下半年房市一定不好 推案將審慎評估

去年919金龍風暴祭出後，對國內房市帶來一定衝擊，聯上開發總經理李志明表示，受到目前房地產大環境變化的影響，公司推案策略將趨於保守，部分原訂計畫的推案可能會延後。另外公司現在庫存土地充足，沒有積極購地的計畫，而在產品讓利方面，則會在有獲利空間的前提下進行。

聯上開發今日召開股東會，指出2024年全年營收達22.14億元，稅後淨利3.15億元，每股盈餘為1.05元，不發放股利，李志明指出，主要貢獻來自新北「聯上拾玉」與桃園「聯上淳」。

針對下半年房市，李志明說「一定不會好」，因為去年919金融風暴後，營建業受到嚴重衝擊，而今年的變數依然很大。目前聯上開發在北士科的兩案，新州美26案、77案均已取得建照，其中26案已經委託代銷，因為是商辦，所以在大環境打住宅時，商辦相對影響有限，77案為住宅，現在進入工程發包，可能採取邊建邊售方式，最快年底推出，另外與海悅合建的台南「科工案」，原預計今年第4季推出，但因應市場變動，1400戶會改分兩期推出，最快預計明年12月取得建照。

政策對房市影響甚鉅，除了民眾購屋意願外，建商端也受到限制，李志明指出，現行政策要求建商在18個月內實質開工，等同壓縮前期籌備時程，不僅得先完成設計變更、跑完行政流程，還須完成發包與營造作業。在資金與時程雙重壓力下，建商勢必得權衡是否貿然推案，否則一旦導致公司與股東蒙受損失，後果將更難以承擔。

李志明表示，近期市場頻傳爛尾風險，正是受到該政策影響導致建商必須開工的連鎖效應之一。現在很多案子還沒賣就得硬上，實質開工之後雖可轉為成屋銷售，但最終還是要賣得掉，尤其若成屋坪數與預售規劃不一致，或未來政府限價、限貸導致買方貸款成數不足，反而衝擊交屋與換屋的順利程度。

展望未來，李志明說，公司會將重心放在已有的庫存土地開發上，購地轉保守，而且在推案上會更加謹慎，以確保獲利並穩健經營，同時也會因應市場變化，調整銷售策略。