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每案最高500萬元 冷卻行動示範運行補助計畫

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

鑑於近年氣溫持續上升，且國際間已提出全球冷卻行動承諾倡議，環境部運用前瞻基礎建設計畫第五期特別預算5,000萬元推出「冷卻行動示範運行補助計畫」，針對醫院、學校、旅館、商業或辦公大樓、機關（構）、非屬碳費徵收對象之工廠以及農業相關設施等對象，進行空調系統汰換、引用創新技術或導入智慧化管理等示範案件，採競爭方式審查，每案最高可補助新台幣500萬元，以作為後續其他對象之參考，進而提升事業與國家整體節能成效。

環境部表示，依據聯合國環境規劃署的統計顯示，冷卻設備的能源消耗占全球電力20%以上，而都市因空調等因素的升溫，會在2100年達到4°C，幾乎是平均全球暖化幅度的2倍，且按照目前增加趨勢，2050年冷卻設備容量預期將增加2倍，導致用電量增加一倍以上。因此，在2023年杜拜舉辦的氣候峰會COP28大會上，由阿拉伯聯合大公國主席團及聯合國環境規劃署共同發起《全球冷卻行動承諾（Global Cooling Pledge）》，目標是要在2050年減少空調產生冷卻的碳排放量，較2022年減少至少68%，目前已有德國、美國、日本等72個國家響應加入。為達成此一目標，其執行作法即包含提高能源使用效率、減少高溫暖化潛勢冷媒使用。

為因應氣候變遷高溫衝擊且為達到國家溫室氣體減量目標，環境部配合國家能源轉型與深度節能工作，同時呼應國際倡議的精神，特定訂「冷卻行動示範運行補助計畫」，補助可作為示範應用推廣或創新試驗計畫之冰水主機、儲冰系統、空氣壓縮機等設備汰換，或使用高溫暖化潛勢（GWP）冷媒替代品之創新技術，或導入能源管理系統（EMS）等項目；補助對象為醫院、學校、旅館、商業或辦公大樓、機關（構）、工廠（非屬碳費徵收對象）、農業相關設施等，申請期間自即日起至7月31日止，或補助經費用罄為止。

環境部指出，氣溫持續上升，空調、冷卻設備用電居高不下，生活周遭因空調運行產生的溫度會導致嚴重熱負荷，如何永續冷卻是需要跨部門共同協作的，將積極推動使用高能源效率設備及系統、建築節能、逐步汰換高溫暖化潛勢（GWP）冷媒等三面向工作，並將參照《全球冷卻行動承諾》引領創新技術發展，期促使各界落實冷卻行動，朝向實現2050淨零排放目標邁進。

高溫 暖化

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