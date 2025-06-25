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周杰倫、江蕙、蔡依林買豪宅都看中這一點？專家：這些條件到位就保值

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
資料來源／市調
資料來源／市調

近年豪宅市場不只講究地段與高端規劃，能步行可達捷運站的「正捷運宅」成為名人與高資產族群首選，包括藝人周杰倫、江蕙、蔡依林等皆選擇鄰近捷運的高端產品，而這股「高端宅＋捷運宅」的選房公式，也慢慢在台中逐步落實。專家指，頂級客層對「可步行抵達捷運站」的置產條件，早已有著高度共識，成為保值不二選擇。

從北部名人購屋經驗來看，江蕙、周杰倫與蔡依林一致青睞「捷運宅＋豪宅」的組合，江蕙於2019年以每坪約207萬元、總價約4.27億元購入信義區「One Park Taipei元利信義聯勤」27樓戶別，距捷運大安森林公園站步行僅約6分鐘。

周杰倫則在2024年以每坪約190萬元、總價約3.5億元購入「One Park Taipei元利信義聯勤」7樓戶，更早在2015年以每坪約220萬元、總價約2.3億元購入「和平大苑」樓中樓戶，距古亭站步行約5分鐘，近期市場亦傳出，他以逾30億元購入南京復興站約5分鐘步程的「璞永敦仰」整層戶。

蔡依林在2009年以1億550萬元買下大安區「瑞安懷石」，距離文湖線科技大樓站僅約400公尺、步行5分鐘內可達，後續傳聞有意購買、最後卻沒出手的指標豪宅「華固名鑄」，距離台北小巨蛋站僅約350公尺。

這股以捷運宅為核心的置產風潮，也自北台灣逐漸延伸至中部，專家指出，台中在捷運綠線通車三年後邁入轉折期，目前日運量穩定突破4.7萬人次，且烏日站特區預計迎來全台最大規模國際購物中心「D-ONE第一大天地」，涵蓋購物、飯店、展演與金融商辦等多元機能。

市政府站周邊則由台北101與國泰人壽攜手打造規模達4.7萬坪的指標開發案「置地廣場 台中」，預計將成為城市級商業新地標；後續藍線規劃串連市中心沿著台灣大道通往海線、橘線將連通水湳機場與巨蛋生活圈，市府持續推進軌道成網，讓房市也同步出現結構性轉變，買方愈發重視交通連結與生活機能，而非僅憑品牌與價格下手，顯示捷運宅價值正在重新被評估。

以綠線途經的北台中為例，就有不少指標個案，如機捷特區的「漢宇雲衍 SKY VISION」，為占地1513坪的「雙公園帝王角地」，距G0北屯總站僅約400公尺、步行5分鐘可達，根據實價登錄，目前已累積65筆成交，社區最高單價則達68.1萬元，並有5筆交易突破3,500萬元，量穩價穩，在房市冷靜期仍吸引自住與置產雙族群青睞。

相鄰的單元12則是低密度住宅區，區內更有萬坪的南興公園座落，生活感十足，其中「雙橡園2045」坐擁2045坪大基地，步行3分鐘可達捷運舊社站；實登目前揭露133筆交易，社區最高價最高達75.7萬元，為單元12的領頭羊。

鄰近捷運文心中清站的「理仁泰舍」，為聯聚建設子品牌、且是首度進軍台中市北區，鎖定文心路軸線便捷機能，且未來能夠串連捷運橘線，步行4分鐘可至中捷文心中清站，實登目前揭露39筆，社區最高價最高達75.1萬元，刷新北區單價紀錄。

立辰開發經理蔡鴻霖認為，北台灣的捷運宅發展已趨於價值定錨階段，進場時機點相對有限，反觀台中目前處於軌道建設與區域轉型的黃金交會期，具備話題性、生活機能與交通優勢兼具的捷運宅，未來仍有高度增值空間。

他指出，對精準布局型買方而言，現在的台中捷運宅市場，正如10年前的信義區，因此當前中部軌道紅利可說仍未完全反映價格本值，對於看重長期資產配置的購屋族而言，無非是個絕佳的進場關鍵點、後勢可期。

台中房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
台中房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

豪宅 捷運

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