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20年小宅一坪199萬轉手 專家：天價小宅有3特色

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台北小豪宅歷史單價前五名社區。資料來源／台灣房屋
台北小豪宅歷史單價前五名社區。資料來源／台灣房屋

實價揭露，北市大安區屋齡近20年的「法意大樓」，一戶近12坪套房，今年3月總價2,338萬元成交，單價達199萬元，創下該社區歷史新高單價紀錄，也是實價登錄以來，總坪數30坪以下，單價第二高的小豪宅

台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄歷史單價前五名小豪宅，全數由大安區的社區入榜，其中屋齡僅1年的「冠德安沐居」，去年5月以每坪202.4萬元奪得小豪宅歷史單價冠軍。

第二名則是「法意大樓」，第三、第四名分別為「青青田618」、「志榮BR4」，都是屋齡在5年內新成屋小豪宅，每坪分別為192.4萬元與192萬元。

第五名則是屋齡高達53年的「華美聯合大廈」，22坪小宅創下每坪190萬元的紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，能登上台北市高貴小豪宅的名單，多半有三個特色，首先，地段燙金，生活機能和商業價值高，自用出租兩相宜。

其次為優質學區，吸引不少孝子爸媽，為了子女卡位設籍，未來轉手市場性穩定。

第三，多屬挑高空間，善用合法夾層，能創造出多元的起居空間，增加收納，因此較容易創下高單價交易。

張旭嵐指出，「法意大樓」位在信義路二段上，近捷運東門站，屬金華國小、中正國中學區，頗符合現代孟母們以設籍為前提的置產規劃，室內挑高具有魔術空間，吸引單身貴族租用。

第一建經研究中心副理張菱育指出，目前台北市中心新案，越來越多由危老改建而來，基地面積有限，導致建商傾向規劃中小坪數產品，未來小坪數、高單價的小豪宅將成為都會住宅市場的常態，買方以自住或投資型高資產族為主，尤其是總價3,000萬元以下、精華地段、產品稀有性高的住宅，能吸引單身新貴、有設籍需求的家長等族群。

張菱育提醒，雖然小宅總價相對比較親民，但每坪單價相對高昂，購屋前仍應跟銀行確認貸款成數與評估未來轉手性，避免因追高置產而承受房價壓力。

大安區「冠德安沐居」新成屋社區最高單價202.4萬，成目前台北小豪宅最貴。 圖／台灣房屋提供
大安區「冠德安沐居」新成屋社區最高單價202.4萬，成目前台北小豪宅最貴。 圖／台灣房屋提供

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