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台北國際食品系列展登場 吸引1700家企業規模創新高

中央社／ 台北25日電

台北國際食品系列展今天登場，貿協表示，今年展覽共有1700家企業、4500個攤位，參展規模創新高，邀請3000位國際買主來台，預期參展人數將達4.5萬。今年有日本、澳洲、韓國、新加坡等33國來台參展，其中美國館規模最大，涵蓋約80家企業。

2025年台北國際食品系列展（FOOD TAIPEI MEGASHOWS）今天開幕，涵蓋台北國際食品展、食品加工機械展、生技製藥設備展、包裝工業展與飯店暨餐飲設備用品展等5大主題展，貿協預估今年參展人數將達4.5萬。

貿協董事長黃志芳表示，今年吸引1700家企業、4500個攤位，參展規模再創新高，相較於去年成長2至3%，可見疫情之後台北國際食品展規模持續上升，今年邀請3000位來自全世界93個國家的國際買主來台，商機可期。

黃志芳表示，今年展覽國際參與再創新紀錄，有來自33國企業參展，包含日本、澳洲、印尼、印度、泰國、馬來西亞、斯里蘭卡、菲律賓、越南、韓國、新加坡等國，其中美國館由80幾家企業組成，是最大的國家館。

台灣食品暨製藥機械工業同業公會理事長宋奇沛致詞表示，機器設備產業受國際產業鏈動盪影響，尤其中國低價傾銷、新台幣升值等夾擊，各行各業面臨艱辛挑戰，希望透過AI應用和升級、產官學大力協助，持續推動台灣製造業優良研發和經營品質，預期台灣產業可以擺脫紅色供應鏈低價傾銷。

台灣包裝協會理事長郭豊標表示，美國關稅政策和新台幣急速升值，台灣產業以出口導向為主，國際情勢變動對台灣中小企業、傳統產業挑戰很大，不過台灣中小企業從代工走向自有品牌，積極拓展國際市場，對台灣經濟支撐展現強大力量，希望政府協助中小企業站到更高更大的舞台。

貿協表示，今年參展企業包含日正、大成長城、奇美食品、安永鮮物、台糖、聯華食品、百城、安口、銓麥、德恩、上銀、辰鼎等。亮點展區包括「未來食品區」，聚焦植物基、新興原料及精準營養技術，展現食品產業的前瞻創新。

新台幣 中小企業

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