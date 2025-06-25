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詹宏志：跨境電商在台攻城掠地 本土業者還有苦日子

中央社／ 台北25日電

電商集團PChome網路家庭董事長詹宏志表示，中國大陸跨境電商與韓系電商正改變台灣電商的生態，台灣電商市場進入資本戰與削價競爭新階段，本土電商「一定還有價格競爭的苦日子」。談到統一入股，詹宏志表示，若有進一步衛星倉需求，不排除借力統一在全台布局的倉儲與物流能力。

網家今天召開股東會，詹宏志在會後媒體聯訪指出，台灣電商市場進入資本戰與削價競爭的新階段，中國大陸跨境電商與韓系電商正改變台灣電商的生態。他強調，外資電商以零毛利、甚至負毛利方式，在台灣攻城掠地，目的不是賺錢，而是為了在新市場取得市占率。

他也指出，由於各家電商商品來源相近，競爭之下毛利普遍下滑，這對本土電商業者也形成很大挑戰。

詹宏志說，去年網路家庭都在「改造自己」，做系統整理、優化倉儲，目前林口A7倉儲占出貨比重近8成，集中程度變高，人力更為精實。子公司經營也做整理，目前獲利表現穩健；加上持續優化APP，期望貼近用戶，即使面對國外電商打價格戰的挑戰，但他今年目標仍希望可轉虧為盈。

談到外界關注統一入股後的合作進度，詹宏志表示，今年2月私募完成後，雙方已展開實質接觸，並進行業務層面的討論，目前正盤點倉儲合作的可行性。他指出，若要進一步提升配送時效，只仰賴中央倉儲恐無法滿足需求，若未來有設置衛星倉的需要，統一企業近年在全台布局的倉儲與物流資源，未來確實有合作的可能性。

另外，之後是否可能與統一旗下7-ELEVEN串接，打造OMO（線上線下整合）合作服務，詹宏志表示，由於雙方皆為上市公司，相關細節牽涉公開資訊原則，不便預先透露，但強調「一定程度後會主動對外說明」。

跨境電商 詹宏志

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