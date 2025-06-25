波音787交機時程恐延誤 交長挺華航捍衛自身權益

中華航空（2610）近日傳出因波音公司未能準時交機，導致汰換老舊機型時程延後，對此，交通部長陳世凱25日表示，支持華航捍衛自身公司的權益。

根據外媒報導，中華航空是目前台灣歷史最悠久的航空公司，近期正處於機隊汰換的關鍵階段。華航分別對波音與Air bus下了訂單。但由於波音787-9機型交機延遲，華航正在延後部分老舊機型的退役時程，華航預計將對波音提出求償。

對此，陳世凱表示，交通部支持華航公司對於自身公司權益的訴求，站在交通部的立場會支持華航捍衛自身公司的權益。

華航先前像波音訂購的24架波音787客機，預計將在今年第四季度陸續交機。此外，今年初也宣布與波音正式簽署 10 架 777-9 廣體客機及 4 架 777-8F貨機訂單，包含 9 架選購權，新機隊預計自 2030 年起開始交付，華航為首家引進 777X 旗艦機型的國籍航空，777-9客機將投入北美與歐洲長程航線，777-8F貨機搭配現役 777F 強化整體機隊綜效。