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立委倡設「大眾運輸發展基金」 帶動城鄉均衡永續

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
立委賴瑞隆提倡設立「大眾運輸發展基金」，帶動城鄉均衡永續。賴瑞隆國會辦公室／提供
立委賴瑞隆提倡設立「大眾運輸發展基金」，帶動城鄉均衡永續。賴瑞隆國會辦公室／提供

立委賴瑞隆25日舉辦「信賴高雄 邁向新局──高雄城鄉均衡：智慧交通新願景」記者會，宣布以安全、智慧、人本為核心，推出「智慧交通五大計畫」，並倡議設立「大眾運輸發展基金」，整合中央與地方資源，透過AI與大數據技術全面升級高雄交通系統，為市民打造安全、便捷、永續的生活環境。

賴瑞隆表示，交通是城市建設的命脈，延續今年1月提出的捷運、公路等「交通新願景」，這次進一步聚焦於智慧科技與交通平權，因應大高雄的城鄉差距設計有感政策，細膩的勾勒前瞻藍圖，以迎接未來產業轉型與國際接軌的挑戰。

他認為，高雄擁有堅實的智慧科技產業、人才與大學研究資源，具備成為亞洲智慧城市典範的潛力，現在正是升級轉型的關鍵時刻，因此提出推出「智慧交通五大計畫」。

賴瑞隆表示，第一項計畫是設立「大眾運輸發展基金」，計劃首要核心為評估成立專責基金，整合相關預算，挹注支持高雄整體大眾運輸發展，導入AI大數據分析；其次，建置更完善的「車流分析」、「智慧號誌」、「事故熱點預警」與「車牌辨識停車管理」等系統，並透過數據治理整合捷運、公車、自行車，降低事故率、紓解壅塞，實現「智慧交通」。

賴瑞隆說明，第二項計劃目標聚焦「縮短城鄉差距」，預計協助偏遠區域成立「微型客運公司」，以小巴士降低營運成本並提升班次密度；其次，推動「幸福小黃」，滿足高齡者醫療接駁需求；最後，規劃「捷運先導公車」，預先服務尚未規畫興建之「捷運美濃--旗山線」沿線居民，落實交通平權。

賴瑞隆提到，第三項計畫是全面升級公車服務，包括智慧站牌、舒適候車亭、精準增班。藉由AI技術升級全市的公車運輸服務品質，全市增設智慧站牌與候車亭，提升候車安全與舒適度；其次，透過即時數據評估增班與動態調度，強化公車與軌道銜接，鼓勵市民「多搭少開」。

賴瑞隆指出，第四項計畫是優化MeNGo卡功能，提議結合捷運、公車、公共自行車及未來無人載具，推出彈性且優惠的新型「套卡組合」，強化高雄MeNGo（芒果）卡使用便利度；其次，以價格誘因與便利體驗，推升公共運輸使用率、減少碳足跡。

賴瑞隆表示，第五項計畫是擴大無人載具應用，讓高雄成為綠色運輸首都。經濟部在2018年通過《無人載具科技創新條例》，而交通部今年亦發布「自駕公車實驗運行安全指引」，意即在法規面有所依循。賴瑞隆引用國際案例，參考韓國首爾無人巴士成功案例，優先在旗津推動「無人載具遊島接駁」，強化觀光觀光服務並減少碳排放。

賴瑞隆說，智慧交通不只是單一建設，而是一場橫跨永續、科技、觀光與產業的深層變革。他期許未來透過五大計畫與過往提出的「交通八願景」相輔相成，全面打通交通任督二脈，系統性的將高雄轉型成數位化、自動化、智慧化的新時代城市。

願景 捷運 公車

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