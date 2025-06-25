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房市信心漸回穩 35%民眾「未來一年是購屋好時機」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

永慶房屋發布第3季房市調查指出，在中美同意互降關稅並休戰90天後，民眾購屋信心有回穩跡象，看跌房價從四成多降至37%，看漲則回升至近3成。

調查並顯示，35%消費者認為未來一年會是購屋好時機，顯示儘管政策雖未鬆綁，但買方購屋信心逐漸增強。

另外，根據政大永慶即時房價指數顯示，2025第1季呈現買賣雙方價格認知拉鋸，七都房價指數季增均在正負1%內，房價陷入盤整。但2025第2季房價指數再度小幅下修，反映市場買氣降溫，房價呈緩跌走勢。

永慶房產集團研展中心總監郭翰指出，觀察七都房價指數變化，台北、桃園與高雄跌幅較輕，跌幅在1%內，新竹縣市季減1.3%，新北、台中、台南則較2025第1季下跌2%以上，跌勢較明顯。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，觀察2020年至2025年預售屋與中古屋的平均單價，六年間七都預售屋價格大漲，而中古屋房價漲幅相對和緩，讓七大都會區預售屋與中古屋價差幅度出現持續擴大的趨勢，創近六年新高紀錄。

葉凌棋指出，觀察七都2025年預售屋與中古屋價差幅度發現，台中價差逾七成最多，較2020年有明顯增長，持續拉開差距；新北、高雄也有六成以上的價差，桃園、新竹縣市差幅不到五成，相對和緩。

葉凌棋表示，根據六都地政局公布數據，2025年1至5月六都建物買賣移轉棟數較2024年同期減少27%，顯示2025年至今全台房市交易量低迷，市場觀望氣氛濃厚。

他表示，去年銀行房貸緊縮與第七波信用管制持續下，市場交易熱度明顯降溫，加上今年關貿戰影響，股、匯市大幅震盪，未來經濟走向充滿不確定性，房市將間接受衝擊，

因此永慶下修2025年房市交易量預測，預估2025年全年交易量約27.2-27.9萬棟之間，將跌破28萬棟大關，年減20%至22%左右，創2019年以來新低紀錄。

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