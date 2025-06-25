KKday 啟動下半年營運優化與組織調整 將裁員超過百人

本土新創、亞洲大型旅遊電商平台KKday 25日宣布，加速AI旅遊科技轉型，積極因應全球經濟不確定性與旅客消費行為的轉變，將啟動下半年營運優化與組織調。據了解，KKday將啟動人力調整計畫，目前全球員工約900人，可能影響15%、約百人左右。

KKday觀察，雖然亞太市場整體的旅遊需求依舊強勁，但跨境旅遊的報復性紅利逐漸消失中，各行各業的消費氛圍也轉趨保守，同時，AI也正快速改變市場樣貌，並重塑旅遊產業的競爭規則，許多旅客不再透過入口網站搜尋景點，而是開始仰賴AI協助安排行程、透過社群探索旅遊靈感，流量來源日趨分眾。

面對市場趨勢變化，KKday將公司核心資源集中AI推薦系統、智能客服以及敏捷化產品開發，目標將KKday從旅遊平台進一步轉型為以AI技術為核心驅動的旅遊科技公司，具體計畫包含優化既有營運模式、組織結構，預計下半年逐步精簡約15%的整體人力，海內外人力調整範圍主要在各後勤支援部門，聚焦於核心資源配置、提升營運效能與組織靈活度。

KKday今年初啟動名為「TITAN」的AI專案，已於多個部門展現成效，包括自動化處理供應商訂單、客服導入Chatbot協助處理常見問題，以及升級內部知識管理系統，加速資訊查詢與解答效率。

隨著消費者行為持續轉向AI搜尋與社群探索，KKday也積極投資AI Search技術與內容應用，開發新一代AI搜尋產品，未來旅客將能以自然語言互動快速安排個人化行程，全面升級App的搜尋與體驗邏輯。另同步推出業務激勵、IT專案獎勵方案，並預留AI技術資源，希望透過實質獎勵機制與技術支援，協助團隊推動各項AI專案落地。

KKday計畫調整員額高達百人，Kkday表示，針對因為組織調整而受到影響的同仁，KKday也將提供員工支持方案，包括職涯轉換輔導、內部轉調優先權，以及履歷健檢與求職準備等協助，幫助同仁順利銜接下一階段職涯發展，公司亦將提供合乎規範的資遣補償費與工作交接期。