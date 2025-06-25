欣巴巴股東會／預期下半年將有顯著成長 鎖定五大案源作為營運主軸
建商欣巴巴（9906）25日舉行股東會，確認去年財報和營業報告書，該公司指出，「欣府城‧進士樓」、「幸福欣印象」兩建案將於下半年完工、交屋入帳，預期下半年營收將有更顯著成長。
欣巴巴去年營收43.7億元，較前一年成長17.35%，主因桃園龜山「欣時代」、台南「欣府城‧一品樓」兩案完工入帳，加上台北北投成屋案「曉陽明2‧奇岩欣境」與新北三重「欣世代‧世紀館」(欣透天)穩定銷售，持續挹注業績。稅後純益達5.72億元，亦優於前一年度的5.2億元，反映公司推案實績已進入收成階段。
展望今年，該公司指出，鎖定五大案源作為營運主軸，包括台南「欣府城‧進士樓」、屏東「幸福欣印象」、高雄鼓山「欣都星」與「欣香榭」預售案，以及台南「欣府城‧君子樓」。其中，「欣府城‧進士樓」與「幸福欣印象」皆為市場高度認同之作品，預期下半年營收將有更顯著成長。
此外，成屋案「曉陽明2‧奇岩欣境」亦持續熱銷中，顯示公司南北雙線布局策略已見成果。
而面對政府第七波信用限縮政策，欣巴巴依然維持低退戶率與高成交率。公司鎖定南部具就業與交通建設利多之區域，主打2–3房、雙衛浴、剛需型產品，精準迎合首購與換屋族實需。透過預售階段、縮短銷售周期，並嚴控財務槓桿，持續深化資本市場籌資通路，建立良好金流與周轉結構。
總經理張宏圖並表示，房市政策應打擊投機而非壓抑剛性需求，欣巴巴會持續堅持以客戶需求為核心，為真正的購屋者提供最優質的住宅。
另，該公司亦不諱言國內房市受政策干擾，尤其第七波限貸政策對換屋族與剛需造成壓力。然而，欣巴巴主張房市健康發展必須區辨投機與剛需，政策應兼顧結構性需求。
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