鄭光遠轉任台鐵吐心聲「不委屈」 挺史哲接棒高鐵

立法院交通委員會25日邀請交通部觀光署、國營臺灣鐵路股份有限公司及台灣高速鐵路股份有限公司人事調整及新任首長之業務展望進行業務報告，會前新任台鐵董事長鄭光遠受訪時提到，自己調到台鐵並不覺得委屈，他很樂意接受這任務。至於對於接任高鐵董座的史哲是否有信心，鄭表示，一棒接一棒，相信接棒的人會做得很好。

鄭光遠指出，他在上任後主要任務以旅客的需求為導向，努力達成「安全、準點與便捷」等三大目標，持續以安全穩定為基礎，營造友善職場、提升決策品質與加速財務改革，邁向永續經營，逐步實現轉虧為盈的目標。此外，也會透過與旅遊業者異業結盟，推出「台鐵假期」旅遊產品：提供旅客一站式服務，於挑選飯店或旅遊行程時，可一併訂購來回車票，提供完善的旅遊行程規劃並享有優惠價格，以開拓鐵道觀光市場，吸引國內外旅客搭台鐵遊台灣。

至於在財務部分，鄭光遠也提到，將持續透過「財務改革專案小組」，持續精進開源節流方案，以改善財務體質，儘速達成轉虧為盈的目標。並盤點車站空間，擴大活化商業設施運用，積極拓展附屬事業營收，運用精準行銷及開發特色產品做出市場區隔，提升公司及附業品牌形象。建立台鐵車站生活事業品牌，打造車站生活城市，促進地區與車站共生共榮。善用環島路網優勢及高價值土地資產，加速本業、附業雙引擎，達成財務體質優化，創造國家、地方與台鐵共榮及永續發展。

此外，今日也是史哲首次以高鐵董事長身份到交委會報告，他指出，近期市場觀察，需求反彈力道則已漸趨緩和，高鐵在2025年1~5月份的運量年增率約為3.4%，與預期相近。面對旅運需求持續成長，為維持服務品質，台灣高鐵滾動檢視各時段供需情形，必要時進行常態增班、短期增班與疏運增班，並定期檢討調整自由座車廂配置。對於未來業務發展持續以運輸（Transportation）、科技（Technology）、在地（Taiwan）及關懷（Touch）四個軸向，發展策略及業務計畫，並分為六大面向。

史哲表示，除因應旅運需求成長需新購列車外，車站與既有列車之各項旅運服務硬體設備逐漸老舊，另因應高齡化社會之旅客需求轉變，原設計亦有需調整改善之處，故全面檢視車站與列車各項服務設施設計。將透過「引進新世代列車 帶動全面服務升級」、「因應極端氣候 強化高鐵韌性」、「加速數位轉型 打造智慧高鐵」、「攜手本土廠商 提升產業實力」、「落實環境永續 優化職場環境」、「連結地方共生 共創旅運商機」六大面向進行整體提升，持續豐富「高鐵2.0」內涵，融入更多文化、在地的元素，並攜手合作夥伴與全體員工，共同開創高鐵新局。