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拿出壓箱寶！台中超巨蛋旁市府賣地明開標 仲介曝買氣

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中超巨蛋提案外觀圖。圖／台中市政府提供
台中超巨蛋提案外觀圖。圖／台中市政府提供

台中市政府今年第一波標地案受打炒房政策影響，買氣超級冷，標脫率創新低；第二波標地案明天開標，將釋出水湳經貿園等17筆「壓箱寶」、總標售底價520億元土地。土仲業觀察，台中超巨蛋選址水湳消息一出，可望衝高標脫率，甚至有機會出現大建商逆勢買地的「低頭撿鑽石」情況。

台中市地政局今年第一波標地案在二月開標，標售總底價747億多元創新高，但買氣超級冷，標脫率創新低僅18%；第二波標地作業，共17筆區段徵收配餘地，合計約12.45公頃，標售總底價為519.58億元。

地政局指出，此次標售作業，總價最高為創研段26地號土地，面積約8680坪，標售底價約為89.24億元；每坪單價最高為文商段50地號，面積約475坪、每坪底價約305.13萬元。

土仲業說明，此波市府釋出16筆有「台中最後鑽石地」之稱的水湳經貿園區土地，總面積超過3.7萬坪，其中包含唯一僅剩的公園第一排文商一用地，以及緊鄰未來台中超巨蛋的完整街廓，稀有性與發展前景讓標售案備受市場關注。

春耕不動產總經理張維良認為，受到央行限貸令與美國關稅風暴影響，不動產市場瀰漫觀望氣氛，部分開發商選擇放緩推案計畫以過渡市場悲觀氛圍。

不過，根據過往經驗推估，不少大型建商會逆風進場，加上此波標售案釋出物件難得，在預期競爭對手減少情況下，有機會出現突襲式得標、「低頭撿鑽石」的情況。

張維良分析，水湳中央公園第一排的文商一用地僅13塊，此波標售的文商50地號為中央公園首排僅存的「最後壓箱寶」，預期文商50地號有望在比價效應下，接棒補位標出。

春耕不動產水湳經貿店店長潘裕誠說，台中大巨蛋選址水湳的消息一出，無論地主或買方的詢問度增加二至三成；包括水湳外圍的西屯零星地塊，也因外溢效應而詢問熱度倍增。

台中國際會展中心一期東側展館預計今年10月啟用。圖／台中市政府提供
台中國際會展中心一期東側展館預計今年10月啟用。圖／台中市政府提供

買氣 建商

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