工研院築智慧財產防護網

為協助產業共同防禦「專利蟑螂」威脅，工研院昨（24）日宣布，攜手工總、電電公會與創智智權公司成立「LOT（License on Transfer）產業聯盟」，首波估可匯聚超過15萬件有效專利，助台灣廠商與科研機構共築跨產業「智慧財產防護網」。

昨天台積電（2330）、日月光、力成、矽品、世界先進、技嘉、智易、微星、新應材、欣興等近20家半導體、資通訊與PCB等領域的企業代表出席支持。

近年來全球產業面臨不實施專利實體（Non-Practicing Entity，NPE），俗稱「專利蟑螂」的訴訟風險激增，根據創智智權（IP Bank）研究顯示，2022至2024年間，台灣企業的海外專利侵權訴訟中，高達70%為NPE主動提出。

LOT聯盟是國際防範NPE的有效防禦策略，Google、Dropbox、Canon、SAP、Red Hat等科技大廠都採用，經濟部產業技術司運用科技專案支持工研院研發及布局專利，也強化台灣產業智財防護，這次工研院與企業共同成立的LOT產業聯盟，透過完善的專利防禦機制，構築我國智慧財產聯防網絡，積極因應NPE風險並提升全球競爭韌性，展現政府在智財價值化與前瞻科技保護的成果。

工研院法務長兼技術移轉與法律中心執行長王鵬瑜表示，LOT產業聯盟的機制有三大特色，第一，不干預企業之間的商業競爭；第二，只在專利轉讓給NPE時啟動授權，不會削弱專利自主運用價值；第三，此授權不涉及技術揭露或商業機密。未來將進一步與國際類似組織與大廠建立合作關係，為台灣企業爭取更大範圍保護，以及創造多元運用專利的商機。

工總常務理事暨電電公會副理事長許介立表示，LOT產業聯盟為台灣共築首座跨產業「智慧財產防護網」，使企業有效降低營運風險與成本，讓企業資源可聚焦於技術發展市場開發，強化企業整體競爭力。

經濟部智慧財產局長廖承威表示，LOT聯盟成立，除證明台灣科技研發實力，也向全世界展現國內業者重視以智慧財產權保護創新最佳典範。