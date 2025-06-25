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好市多、Uber Eats 合推外送服務

經濟日報／ 記者嚴雅芳彭慧明／台北報導

台灣好市多（Costco）昨（24）日與即時外送平台Uber Eats宣布合作，好市多擴大通路至即時配送領域，非會員也可以購買。消費者透過Uber Eats App的好市多專區選購指定生鮮與雜貨商品，無須親赴門市或網購自取，打破現有會員制購物模式。

Uber Eats也首度提供外送員「採買外送」選項，外送員可依照消費者要求，外送時在好市多揀貨、打包、結帳後，將商品外送至指定地點，Uber Eats也看好這項服務為外送員帶來較多收入。

雙方合作聚焦於「即時配送」、「操作簡便」及「熱門選品」三大特色，全台14家好市多門市將分三階段上線服務。6月26日首波開放雙北地區內湖、新莊、中和、汐止與北投等五家門市，6月27日桃園中壢、南崁、新竹與台中地區的北台中與台中店，6月30日是嘉義、台南、大順與高雄店。

Uber Eats表示，透過合作可滿足消費者從日常補貨到大宗採購的多元需求。未來品項與數量將依銷售狀況與季節調整，預估有上千項商品可在Uber Eats下單訂購。

在商品價格方面，在Uber Eats購買好市多產品，將較好市多實體賣場及自營電商平台略高，依照消費者是否綁定好市多會員有不同價格方案，不過僅黑鑽卡會員使用富邦好市多聯名卡購物時有2%好多金和回饋金，一般金星會員不累積好多金與回饋金。

好市多專屬外送車隊昨天也首度亮相。從外形可見白色三輪電動車整齊排列，配備大型後廂，預料將成為未來好市多訂單外送主力。

消費 好市多 Uber

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