法律頻道／保護營業袐密 軟硬兼施

「黃律師，我們研發出一套檢測流程，可自動、連續檢測半導體廠化學藥劑的衰退程度，精準指出藥劑更換的時間點，幫半導體廠在不修改現有設備前提下，減少40%以上的化學藥劑用量，一年節約數千萬成本。最近，我們想建置示範產線，正好有一家熟識半導體廠願意提供場地，將設備建置在他們的廠房內，提前融入他的產線，這樣一來，我們的創業資金需求就不會那麼窘迫，未來也能順勢銷售給他，甚至尋求他的策略投資。您覺得這個策略好嗎？」

「當然不行」，我斬釘截鐵地回答，「當你的核心技術只是流程、參數、手法、Know-how或配方，將其建置在他人廠房、產線中，無異將公司最機密、最有競爭優勢的『營業袐密』拱手讓人。」

雖然近幾年在台灣，許多企業逐漸建立起智慧財產保護的觀念，申請專利、註冊商標、簽署保密合約等制度開始變成企業運作基本的SOP，但台灣以製造業、代工業起家，其實多數企業未必擁有效專利，但大多都有優秀、具效率的製程Know-how，這時最重要的企業價值保護策略（或是俗稱的進入障礙），就是嚴謹的營業袐密保護措施。

「營業袐密」並非公司主觀認定的「商業機密」就能受法律上保護。根據我國「營業袐密法」，要成為受法律保護的營業袐密，必須符合三項要件：「非一般涉及該類資訊之人所知者（袐密性）」、「因其袐密性而具有實際或潛在之經濟價值者（經濟性）」、「合理保密措施」。在被侵害時才可能被保護而由法院判決侵權人負刑事責任。

其中最重要的是「合理保密措施」。從現有的法院判決可看出，在法院眼中的「合理」標準，是極嚴格的程度。舉例來說，要將所有資料管制、隔離保護在某個區域，設有密碼或鑰匙等隔絕措施，僅有高階管理人員才有存取權；非研發人員，不可接觸具核心技術的機器設備或進入管制場所；進入者，須經指紋或虹膜辨識，且不得攜帶3C產品等。這些保護舉措在法院認定中扮演著關鍵的角色。無論如何，都是企業必須支付高額成本才能建置完成的。

以提問的這間新創公司為例，無論他的連續檢測技術耗費了多少研發成本，只要仍是個「流程」，且不用改動既有設備，大抵可推測不是特殊「專利」技術，而只是個Know-how、做法。「江湖一點訣，說破不值錢」，一旦建置在目標客戶產線中，就等同將袐方公開供人取用。客戶一旦學走七、八成，只要順手挖走一、二個現場工程師拼湊出來，你將再也沒有談判價格的籌碼，更別說是期待客戶的策略性投資了。

簡單來說，只是形式上與半導體廠商簽訂保密協議，或自認流程有所保密，而沒有積極的管控規範，絕無法達成法律上要求的「合理保密措施」，想在營業袐密遭盜用時獲得法律保護，必然無法成立。

「創新」是指企業在創業過程中，必須以建立「自有核心技術」來爭奪市場。這時將核心技術保護好，將是創業者必學的一課。若是專利，則最好妥善申請好個別主要市場的「發明專利」，同時若有獨家的製程，更要嚴格的視為「營業袐密」保護。保護做法上，我的建議是：「軟硬兼施」。唯有硬體場所、設備的管制規範與軟體資訊及人員的保護管理，雙管齊下才是保障企業「營業袐密」的長久之計。