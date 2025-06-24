兩岸靚人物／強腦科技創辦人韓璧丞 用技術改變世界

今年來，「杭州六小龍」走入眾人視野，強腦科技（BrainCo）不僅是六小龍之一，更是AI獨角獸。創辦人兼執行長韓璧丞從哈佛的神經科學博士，到杭州的「技術改變世界」的價值踐行者。在強腦科技裡，他的管理哲學貫穿強腦科技的技術發展、產品定位，乃至團隊文化。

打造首款腦機義肢

「杭州六小龍」的現象級熱度，讓更多人意識到「強腦」的價值。截至目前，全球腦機接口（BCI）技術領域融資額最高的兩家企業，分別為馬斯克旗下的Neuralink和強腦科技。強腦科技持續嘗試用截然不同的方式，連結人類的意識與行為，近期更在腦機接口領域出現創新成果。

韓璧丞1987年生，2014年進入哈佛大學腦科學中心攻讀博士學位。他持續專注腦科學相關研究，致力將腦機接口技術落地於應用。2015年，腦機接口技術對多數人來說還過於超前，韓璧丞在波士頓介紹腦控義肢時，台下人半懷疑半好奇。但這種設想也激發了志同道合者的熱情，強腦科技的初創團隊也見雛形。

三年後，韓璧丞和團隊決定將公司總部搬至杭州，要讓腦機接口跨越實驗室穹頂建構全新座標系。不過，2019年前後，一家名為CTRL-labs的紐約公司與強腦科技的研究方向類似，而這家公司被Facebook以10億美元價格收購。有投資人建議，不如趁早賣掉公司，大家都能套現退出。但韓璧丞不認同，他認為讓數百萬、上千萬身心障礙者恢復正常生活，才更有價值。

這樣的堅持在十年後，強腦科技以「杭州六小龍」聲名鵲起，打造出世界上首款腦機接口智慧義肢，同時研發出腦機接口便攜式神經回饋系統。其中，BrainRobotics智慧仿生手被《時代》雜誌評為2019年度百大最佳發明。

韓璧丞曾多次在訪談中強調，「技術的價值不是理論突破，而是能否走進生活、解決真問題」。這一理念使強腦科技早期便避開高成本、侵入式腦機接口技術的學術陷阱，選擇以非侵入式腦電技術為基礎，聚焦在殘障義肢、自閉症干預與睡眠改善等「剛需」場景。

他坦言，很多技術出身的創業者會在研發路線上「拉不下臉」，但他更在乎的是否能夠量產與商業化，並深信技術選型，從第一天起就設計給千萬人用，不是給實驗室或極少數人用。「科技如果不能幫助這些人（身心障礙者）真正走出家門，是沒有意義的。」

鼓勵員工親自驗證

從哈佛到杭州，從神經科學實驗室到智慧義肢量產線。韓璧丞常笑稱自己是「半步企業家」，用十年時間從全職科學家向企業家邁出半步，起初連創投都不知道的他，逐漸開始承擔推廣技術、產品市場化的責任，並發展屬於自己的經營管理模式。

在強腦科技，能力遠比大廠背景重要。韓璧丞曾坦言親自面試每位進入最終面試的候選者，「不看學歷、工作經驗或年紀，只專注技術實力和對產品的理解」。

同時，韓璧丞會讓面試者拆開強腦產品的電路板，聽其分析設計邏輯，又或查看他們過往專案程式碼等。基於此，強腦團隊中不只有名校博士，也有大學肄業、高中學歷者，但都因技術出色而成為團隊核心。

不僅在找尋人才上與大陸的「傳統企業」不同，韓璧丞的管理模式也有自己的一套方法。學經歷「中西合璧」的他，讓強腦科技的內部文化更接近美國實驗室，內部稱呼不帶「總」，員工總是輕切地喊韓璧丞「韓博」或「老韓」。韓璧丞也很少坐在獨立辦公室，而是長期待在實驗室裡，和工程師一起優化演算法模型。

值得注意的是，過去在產品研發初期，韓璧丞為了優化腦電訊號擷取體驗，親自試戴頭戴設備長達一年以上且「洗頭800次」，從硬體結構到皮膚觸感都親自驗證。也許就是這般「第一性原則＋使用者視角」的管理作風，也逐步內化為強腦文化的一部分，鼓勵員工「親身體驗」、「先解決，再理論化」。

如今，韓璧丞的強腦科技不僅估值已經遠超過10億美元，專利申請達到630餘項，專利授權440餘項，其中核心發明專利授權220餘項，在全球腦機接口企業中處於領先地位。