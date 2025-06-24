古書今贏／人生三階段

近日有朋友計劃轉職，他說從研究所畢業以後，已在同家公司服務近20多年，負責產品開發和整廠規劃，經常南來北往，更長年累月遠赴印度，儘管職位節節高升，內心卻始終空洞，浮起許多未竟的心願。

唐朝天寶三年（大約公元744年），在不願和無奈中離開長安的李白，邊走邊晃到了洛陽，生性豪放浪漫的他，對自己的際遇頗多嗟嘆，寫下了《行路難》。

詩云：「金樽清酒斗十千，玉盤珍羞值萬錢。停杯投箸不能食，拔劍四顧心茫然。欲渡黃河冰塞川，將登太行雪滿山。閑來垂釣碧溪上，忽復乘舟夢日邊。行路難！行路難！多歧路，今安在？長風破浪會有時，直掛雲帆濟滄海。」

詩中可見，李白自詡滿腹經綸，志在為國為民，卻因文才壓過武才，只被君王當成才學出眾的騷人墨客，面對滿桌珍饈喝悶酒，愈想愈難過。

突然間熱血翻騰，猛然起立拔出桌上長劍，想要找個足堪匹敵的對手搏上一搏，偏偏四顧無人回應，只能頹然坐下。心想，此生只能當個閒雲野鶴，不知道將會歸向何處；想要有所伸張，抑鬱不得其門而入的心境，看來古今皆同。

若把人生比擬為負重登山，可粗略分成三個階段，各階段長短不一，間或重疊，或早或遲，沒有絕對界線。

第一階段從幼年時期展開，大抵以25歲為分野，可稱之為學涯；第二階段則從踏入社會到70歲，此階段青春少壯轉到經驗熟成，稱為職涯；從30歲站穩腳跟、成家立業，至人生垂暮，此階段為人生主要歷程，可稱為生涯。

面對不同的階段，若能預做起始和銜接規劃，知道自然和必然，就能降低困惑坦然接受。

例如學涯階段，不必定在課堂，只要有益，時時處處。此階段重視心智成長，包含：循序漸進廣泛學習，以及充實自我，養成沉穩品行，目標為知識技能進步成長。

進入職涯階段，重點在於因應新知新學，取長補短、融合致用，持續累積對人對事經驗，擴充生活領域，追求自我實現。

到了生涯階段，逐漸熟悉和體悟生命哲學，處在自然開放階段，心念回復如同嬰兒純正，又能保持圓滿成熟，思緒舉動如同孔子所說：「從心所欲不逾矩」。

職場歷練有成的人，對自己總是充滿期許，無論是懷才不遇，還是自覺獨孤求敗，站上高峰，固然能一覽眾山渺小；停步轉身時，只要心中尚有雲帆，也能直濟滄海。