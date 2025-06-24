台灣櫻花台中品牌館開幕 一站式服務強攻新推建案市場

廚衛電領導品牌櫻花（9911）位於台中市公益路的台中品牌旗艦館24日開幕，董事長張永杰宣布，繼台北、台中之後，第三座品牌館預計8月進駐高雄；櫻花品牌館完成全台戰略布局，將強攻建商新推建案標配市場，為營運挹注新成長動能。

櫻花台中品牌旗艦館啟用，同步發表全新「AI Kitchen」智能廚房廚電產品，展現櫻花在AI技術與產品設計整合的最新成果。櫻花台北品牌館是在2023年10月開幕，去年整體廚房廚電產品簽約數近4.1萬套，預期五年內目標突破5萬套。

張永杰指出，櫻花品牌館主要作為「Home in One」一站式整合策略的實體展示空間，場館採預約制接待，聚焦建商客戶，提供涵蓋廚房電器、淨水設備、整體廚房、整體浴室與全屋裝修的完整解決方案。

張永杰也預告，第三座品牌館將於8月進駐高雄，完成全台布局，並首度攜手國際品牌推出聯名新品，為櫻花生活美學注入新世代語彙。

受惠市場需求與策略布局，櫻花今年前五月合併營收43.5億元、年增10.1%。第1季稅後純益3.8億元，每股稅後純益1.74元，營收與獲利雙雙創下同期新高。法人估，櫻花今年營收有望突破百億大關，營收與獲利持續挑戰新高。

台灣櫻花總經理李惠恂表示，台中品牌館是櫻花在中台灣的重要展示據點，主要服務對象包括建設公司、設計師與大型專案客戶，透過空間規劃、產品整合與施工交付的實景呈現，完整展現櫻花整體廚房與家居解決方案。

李惠恂說，目前新購市場穩健成長，營收占比約25%，但櫻花整體通路仍以零售為主體，涵蓋店面、衛材、大型零售通路(KA)、電商與售後服務等多元通路，全台據點超過3,500家，零售滲透率達80%以上，營運結構穩健，具高度抗波動能力。

另外，櫻花主力深耕換購市場，並藉由新購市場的前端接觸，逐步培養長期客群與品牌忠誠度。

至於全新「AI Kitchen」，聚焦智慧連動、直覺操作與人性化設計，導入IH爐與油煙機智能同步、感應升降烘碗機、定時安全爐與整合收納模組等多元功能，更貼近生活情境的使用細節。

李惠恂強調，新產品不僅展現AI技術的應用深化，更是櫻花以「Attentive Intelligence」為核心理念，融合對使用者行為與空間需求的洞察，打造更貼心的智慧廚房體驗。目前已導入多項高端住宅專案，展現產品商業化與設計力融合的成果，成功落實產品商業化與品牌價值整合。