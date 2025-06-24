Hahow多通路布局有成、首季營收年增115% 成知識變現典範

新創教育科技商Hahow（好學校）首季交出亮眼成績，旗下Hahow、Hahow for Business 與Hahow for Campus三大品牌整體營收創下歷史新高，較去年同期成長達 115%。團隊透露，此成果背後關鍵，正是 Hahow 積極布局消費端、企業端與校園端等多元學習場域，發揮平台內容與通路整合效益，不僅成功推升會員活躍與課程銷售，也持續擴大企業與校園市場的深度合作，打造出知識變現與人才培育的跨通路新典範。

Hahow BCG通路效益顯現會員數達145萬 第1季營收創歷史新高

Hahow 分享，團隊今年第1季整體營收年增 115%，創下歷新高紀錄，全通路會員數達 145萬，顯示在全通路市場的深耕已產生實質效益。消費端方面，平台持續推出高品質新課程，結合長尾課程穩定貢獻，帶動會員活躍度與課程銷量同步提升。而企業市場方面，Hahow for Business 持續成長，企業採用家數突破 250 間，導入企業涵蓋台灣大（3045）、聯發科（2454）、研華（2395）、LVMH、KPMG、安聯、國泰集團、新光人壽等領域龍頭，顯示平台內容已成功打入多元產業。

據悉，Hahow for Business除線上課程，更積極提供實體訓練與混成式培訓，並串連 Hahow 師資網絡與平台內容資源，吸引聯發科與 LVMH 等企業深度合作，每年累計企業端培訓總時數已突破 1,200 萬小時。校園學習平台 Hahow for Campus 亦加速拓展，截至目前已服務超過 450 所學校，從北一女中、建中、台南女中，到蘭嶼高中等偏鄉學校皆有合作。今年與元智大學、東海大學深度合作，正式進軍大學端市場，擴展校園數位學習的服務縱深。

跨場域布局奏效 Hahow 持續成為創作者理想平台

Hahow全通路布局戰略不僅促進學習場域多元發展，也為內容創作者打開前所未有的變現機會。平台整合消費端、企業端與校園端三大市場，讓創作者課程能跨通路、跨年齡層觸及受眾，創造持續穩定收入來源。消費端市場方面憑藉強大的長尾效益，即便課程進入常態販售期，創作者仍能月月穩定獲利，Hahow 已開課課程每年營收總額突破新台幣 2 億元，展現平台在內容持續經營上的實力。企業與校園市場 Hahow for Business 與 Hahow for Campus 更為創作者提供年均近 3,000 萬元的總體收入機會，擴大知識變現通路。

團隊透露，Hahow透過獨家的BCG（Business, Campus, Government）多通路效益，吸引六角學院、CLN 、AAC Talent Hub、二棲知學、知識派、遍路文化、皇冠文化、ETtoday 學習雲等多家內容合作夥伴加入，平台透過導入行銷資源、提供數據分析工具及共享經營經驗，有效提升創作者課程的價值與整體效能。

以台灣軟體工程師搖籃六角學院為例，六角學院在 Hahow 消費端深受好評，專班課程上線不到三天即搶購一空，旗下軟體工程課程透更過 Hahow for Business 成功進入眾多企業內訓場域，觸及製造、金融、科技等產業。更透過 Hahow 拓展至校園合作領域，推進台灣軟體工程教育向下扎根，並創造穩定的每月被動收入。

針對個人創作者部分，Hahow分享，在消費端市場中，深受市場喜愛的知名數據分析師彭其捷，也透過 Hahow for Business 單一管道累積近百萬元收入，這也展現專業課程在企業內部培訓市場的高價值性。而Hahow 將持續整合創作者內容、企業需求與學校場域資源，落實跨領域、跨通路的人才培育願景，打造具永續力的知識經濟生態圈。