永慶第3季房產趨勢 專家：今年交易量恐跌破28萬棟、寫7年新低

永慶房屋24日發布第3季房產趨勢，永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，目前中古屋房價正在下跌，雖然下跌幅度不大，最新第2季平均下跌1.6%，認為第3季仍將繼續呈現緩跌格局，顯示房價緩跌格局確立；不過，他強調，在美國總統川普執政下，全球政經表現變化大，認為今年國內房價在年底不會落底，並下修今年房市交易量恐跌破28萬棟大關、寫2019年以來新低紀錄。

葉凌棋表示，雖然目前中古屋下跌幅度不大，第2季平均下跌1.6%，但若是「每季跌1%~2%，一年就跌4%~8%也是滿多的」；不過他直言，現階段「房價要大跌不易」，主因股市仍在高點，以及國內經濟、景氣不差，「預售屋甚至不跌、還在漲價中」。

葉凌棋認為，去年第3季央行第七波信用管制釋出後，銀行房貸限貸令啟動，房市交易量明顯萎縮，且4、5月六都、新竹縣市議價率普遍維持在9.8%～13%高檔，與去年6、7月房市高點相比，不僅議價率擴大，且議價率超過9%的交易量占比均超過五成，顯示降價幅度高較能爭取成交的機會，認為「降價促成交」是目前房市交易關鍵。

葉凌棋認為，房價緩跌格局確立，第3季仍將繼續呈現緩跌格局，「今年國內房價在年底不會落底」，至於何時落底，需視國內經濟和景氣在第3季和第4季的表現，以及美國對等關稅戰和新臺幣升值狀況，才能做判斷。

葉凌棋強調，在美國總統川普執政下，全球政經表現變化大，再度下修今年房市交易量恐跌破28萬棟大關、創2019年以來新低紀錄。

據永慶房屋今年第3季網路會員調查，國內看跌第3季房市占比，由上季的43%、減少6個百分點至37%，消費者看跌比重收斂；看漲房價的比重由上季的26%小幅上升至29%。

永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，目前房市儘管仍受銀行房貸緊縮及第七波信用管制影響，不過在美中對等關稅、雙方同意大幅互降關稅並休戰90天後，全球貿易緊張局勢略緩解，民眾購屋信心有回穩跡象，讓消費者對下季房價表現沒那麼悲觀。

該資料指出，35%消費者認為未來一年會是購屋好時機，其中19%消費者認為落在2026上半年，顯示房市在打炒房政策影響下，買方購屋信心仍強，但部分消費者仍期待房價有再向下修正的空間；該資料顯示，42%消費者認為未來一年會是售屋好時機，其中27%消費者認為就在今年下半年，顯示部分屋主願意趁目前房價仍處於相對高點，選擇盡早出脫房產、獲利了結。