中鋼法說會／財務副總楊岳崑：7月9日美國關稅談判結果是觀察重點

中鋼（2002）財務副總楊岳崑24日在法說會上表示，美國與全球的關稅談判7月9日將明朗化，屆時不確定因素降低，或者談判時程再往後延，都對鋼市有加分效果，值得進一步觀察。

中鋼表示，美國自2025年6月4日起，對進口鋼鋁關稅從25%大幅調升至50%，除英國外全球皆適用。此舉被視為川普政府貿易保護主義再升級，對全球鋼市產生劇烈衝擊，短期推升美國本地鋼價，但實際效益恐有限，因當地正進入用鋼淡季，終端用戶多採「按需採購」模式，市場觀望氣氛濃厚。

對中鋼而言，美國關稅調升對銷美的單軋廠與API石化輸油管用鋼衝擊明顯，美國客戶降低進口意願。加上新台幣升值相對削弱報價競爭力，恐導致出口動能持續下滑。此外，歐盟已表態將對美報復性課稅，預期全球鋼貿體系將陷入新一輪壁壘競爭，增加貿易政策的不確定性。

中鋼指出，美國關稅政策雖短期具象徵性，但長期對中鋼外銷結構與全球布局是考驗，未來藉由高值產品與多元市場策略轉型，全都是中鋼對抗貿易風險、保持營運穩定的利器。