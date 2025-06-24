快訊

重磅回歸！006208宣布費用率調降、未來也可望進行分割

飛彈羅生門？伊朗高官否認違反停火 警告以國若「犯錯」將再遇襲

新北藍黨工遭訴 侯友宜批司法「雙重標準」：成打擊異己工具

中鋼法說會／財務副總楊岳崑：7月9日美國關稅談判結果是觀察重點

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

中鋼（2002）財務副總楊岳崑24日在法說會上表示，美國與全球的關稅談判7月9日將明朗化，屆時不確定因素降低，或者談判時程再往後延，都對鋼市有加分效果，值得進一步觀察。

中鋼表示，美國自2025年6月4日起，對進口鋼鋁關稅從25%大幅調升至50%，除英國外全球皆適用。此舉被視為川普政府貿易保護主義再升級，對全球鋼市產生劇烈衝擊，短期推升美國本地鋼價，但實際效益恐有限，因當地正進入用鋼淡季，終端用戶多採「按需採購」模式，市場觀望氣氛濃厚。

對中鋼而言，美國關稅調升對銷美的單軋廠與API石化輸油管用鋼衝擊明顯，美國客戶降低進口意願。加上新台幣升值相對削弱報價競爭力，恐導致出口動能持續下滑。此外，歐盟已表態將對美報復性課稅，預期全球鋼貿體系將陷入新一輪壁壘競爭，增加貿易政策的不確定性。

中鋼指出，美國關稅政策雖短期具象徵性，但長期對中鋼外銷結構與全球布局是考驗，未來藉由高值產品與多元市場策略轉型，全都是中鋼對抗貿易風險、保持營運穩定的利器。

關稅 美國 中鋼

延伸閱讀

川普關稅期限帶動亞洲對美出口激增 增添關稅談判複雜度

中鋼「十年磨一劍」免19元甜？被群嗆：劍快磨成針…買了再磨你十年

經長：關稅談判不會比日韓差 有信心爭取不歧視待遇

中鋼股東大會明召開 環團氣候績效報告曝減碳績效不足

相關新聞

中古屋房價下跌了！永慶：預期今年交易量跌破28萬棟 探近6年新低

房市買氣驟降，中古屋房價開始跌了！永慶房產集團24日指出，2025上半年房市呈「量縮價緩跌」，在後況不確定因素下，將再...

房市量縮、價緩跌 永慶估全年買賣移轉棟數跌破28萬棟

2025年房市交易持續低溫，永慶房產集團業務總經理葉凌棋指出，受到貸款條件趨嚴與全球經濟不確定性加劇影響，今年全年買賣移...

一表看購屋門檻！北市頭期款需備逾800萬 新竹晚5年買多付200萬

據聯徵中心數據，今年第1季六都、新竹縣市平均鑑估值與平均核貸成數，以及購屋人平均自備款金額中，台北市購屋者在今年第1季平...

統一超搶攻超級黑金 祭出兩大策略

統一超（2912）7-ELEVEN旗下CITY CAFE 25日推出全新特選咖啡系列，以「超高CP值」、「差異化風味」兩...

黯淡房市現亮光！北台中「好神生活圈」雙引擎助攻房市

連續15年穩居台中市人口冠軍的北屯區，龐大可觀的消費力成為大型商場必爭之地，繼美式賣場好市多進駐北屯機捷特區之後，百貨南...

高雄市區赫見「空殼屋」奇景 屋主這麼說

高雄市鹽埕區大勇路一棟6層樓老舊建物，位處鬧區，距愛河也不遠，地段精華，但多年來乏人維護，2樓以上沒窗沒門，只有牆壁、柱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。