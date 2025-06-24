中鋼法說會／第3季變數多 努力接單創高附加價值

面對全球鋼鐵供需失衡、貿易保護主義升溫，中鋼（2002）24日在法說會提出明確轉型藍圖，強調將以「精緻鋼品升級」與「綠色永續深化」雙軸推進，打造具全球競爭力的韌性鋼鐵企業。

法說會主持人、中鋼財務副總楊岳崑表示，具體策略是透過最適產能調整、高附加價值產品擴張、以及再生鋼材與綠電布局，中鋼逐步擺脫傳統鋼廠形象，邁向高技術含量與低碳轉型並重的發展模式。

楊岳崑指出，第3季進到傳統鋼鐵淡季，短期市況仍不明朗，經由審慎的產銷規劃與策略轉型，未來不再一味追求「量」的擴張，而將全面轉向「質」的強化，重整產線、汰弱留強，完成最適產能配置。

目前中鋼已封存除役6條高耗能老舊產線，並評估進一步整併煉鐵、煉鋼與軋鋼等26條產線，預估每年可節省近20億元營運成本，同時減碳近291萬公噸。

2025年第1季精緻鋼品雖僅占銷售量13.2%，毛利占比達76%，展現其極高的獲利彈性與抗景氣風險能力。尤其在電動車與耐震鋼構市場，中鋼多項鋼種已通過新客戶驗證，訂單展望樂觀。

除了鋼品升級外，中鋼積極投入綠能產業與循環經濟，正式商轉的離岸風場，預估年發電量達11億度，年減碳效益相當於近2000座中央公園吸碳量，成為中鋼首個穩定的非鋼鐵營收來源。

針對下半年景氣展望，中鋼表示，儘管全球鋼市仍受美中關係、關稅政策與匯率波動干擾，但在中國大陸加碼刺激政策與鋼廠控產情況下，供需結構有望改善。台灣內需面，公共工程與半導體建廠仍提供穩定鋼構需求；外銷方面，東南亞與日本為主要出口動能，中鋼將持續依區域特性進行產品優化與價格調整。

中鋼指出，將深化上下游協同創新，推動AI智能製造、雲端產銷管理與產學研合作，並延續「低碳製程、高值產品」的策略主軸，在全球鋼鐵產業劇烈變動下，建立長期競爭優勢。