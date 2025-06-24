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新創公司Hahow首季營收翻倍 執行長江前緯：全通路會員數達145萬

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
Hahow共同創辦人兼執行長江前緯指出，Hahow已開課課程每年營收突破新台幣2億元。圖／Hahow提供
Hahow共同創辦人兼執行長江前緯指出，Hahow已開課課程每年營收突破新台幣2億元。圖／Hahow提供

全台最大線上學習平台Hahow好學校今日公布，2025年第一季交出亮眼成績，旗下Hahow、Hahow for Business 與 Hahow for Campus三大品牌整體營收創下歷史新高，較去年同期成長達115%。

執行長江前緯指出，背後關鍵是Hahow積極布局消費端、企業端與校園端等多元學習場域，發揮平台內容與通路整合效益，不僅成功推升會員活躍與課程銷售，也持續擴大企業與校園市場的深度合作。

江前緯說，今年第一季，Hahow整體營收年增115%，創下新高，全通路會員數達145萬，顯示在全通路市場的深耕已產生實質效益。消費端方面，平台持續推出高品質新課程，結合長尾課程穩定貢獻，帶動會員活躍度與課程銷量同步提升。

在企業市場方面，Hahow for Business持續成長，企業採用家數突破250間，導入企業涵蓋台灣大哥大、聯發科技、研華科技、LVMH、KPMG、安聯、國泰集團、新光人壽等領域龍頭，顯示平台內容已成功打入多元產業。Hahow for Business 除線上課程，更積極提供實體訓練與混成式培訓，並串連Hahow師資網絡與平台內容資源，吸引聯發科與LVMH等企業深度合作，每年累計企業端培訓總時數已突破1200萬小時。

校園學習平台Hahow for Campus亦加速拓展，截至目前已服務超過450所學校，從北一女中、建中、台南女中，到蘭嶼高中等偏鄉學校皆有合作。今年與元智大學、東海大學深度合作，正式進軍大學。

江前緯說，公司的平台整合消費端、企業端與校園端三大市場，讓創作者課程能跨通路、跨年齡層觸及受眾，創造持續穩定收入來源。消費端市場憑藉長尾效益，即便課程進入常態販售期，創作者仍能穩定獲利，Hahow已開課課程每年營收總額突破新台幣2億元。

營收 平台

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