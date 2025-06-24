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房市量縮、價緩跌 永慶估全年買賣移轉棟數跌破28萬棟

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
永慶房屋集團今日舉辦2025年第三季房產趨勢記者會，永慶房產集團業務總經理葉凌棋分析今年全年房市趨勢。記者林莉／攝影
永慶房屋集團今日舉辦2025年第三季房產趨勢記者會，永慶房產集團業務總經理葉凌棋分析今年全年房市趨勢。記者林莉／攝影

2025年房市交易持續低溫，永慶房產集團業務總經理葉凌棋指出，受到貸款條件趨嚴與全球經濟不確定性加劇影響，今年全年買賣移轉棟數恐跌破28萬棟，僅剩27.2萬至27.9萬，年減幅度高達20%至22%，將創下自2019年以來新低。

永慶房屋集團今日舉辦2025年第三季房產趨勢記者會，葉凌棋表示，今年以來房市買氣低迷，六都1至5月買賣移轉棟數年減27.1%，預估全年交易量僅落在27.2萬至27.9萬棟之間。除了房貸緊縮與信用管制持續，近期美中關稅政策不明與匯市波動，使買方觀望情緒濃厚，市場成交節奏顯著放緩。

永慶內部調查也反映市場降溫現象，永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，最新網路會員調查顯示，看跌房價比例由上季的43%下滑至37%，但看好比例僅小幅升至29%，受中美關稅戰暫歇、通膨趨緩雖釋出短期利多，但消費者對景氣未轉樂觀，近五成受訪者認為國內第三季景氣將走弱。

價格鬆動亦成顯著趨勢。根據政大永慶即時房價指數，2025年第二季七都房價呈緩跌走勢，跌幅介於0.5%至2.7%，其中新北、台中、台南等區跌幅逾2%。葉凌棋指出，賣方為加快成交，普遍願意讓價，4至5月七都議價率維持在9.8%至13%，其中超過半數交易為議價9%以上，顯示「降價促成交」仍是關鍵。

此外，預售與中古屋價格差距也再擴大，創近六年新高。統計顯示，2025年台中預售屋與中古屋價差逾七成，新北與高雄亦達六成以上。葉凌棋分析，預售市場近年大漲，但中古屋漲幅有限，對有意自住者而言，「買新不如買舊」趨勢益發明顯。

葉凌棋表示，2025年房市將延續「量縮、價緩跌」格局，預期買氣不易回溫，僅有屋主適度讓價、釋出議價空間，才有望活絡市場交易。

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