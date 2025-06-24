上洋取得鶯歌新廠區使用權資產 強化商用洗衣市場布局
上洋（6728）24日公告，董事會已通過取得位於新北市鶯歌區八德路的全廠區使用權資產，總金額達新台幣1億8,029萬7,183元。此舉主要為擴充粗洗廠產能，以應對公司在商用洗衣B2B市場的積極拓展計畫。
上洋表示，此次取得的鶯歌廠區，包含土地持分面積約2,909.8353坪及建物持分面積約1,649.83坪，租期為8年。未來該廠區將做為先前併入上洋體系的粗洗廠之用，強化其在商業洗衣B2B市場的服務能量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言