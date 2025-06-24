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上洋取得鶯歌新廠區使用權資產 強化商用洗衣市場布局

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導

上洋（6728）24日公告，董事會已通過取得位於新北市鶯歌區八德路的全廠區使用權資產，總金額達新台幣1億8,029萬7,183元。此舉主要為擴充粗洗廠產能，以應對公司在商用洗衣B2B市場的積極拓展計畫。

上洋表示，此次取得的鶯歌廠區，包含土地持分面積約2,909.8353坪及建物持分面積約1,649.83坪，租期為8年。未來該廠區將做為先前併入上洋體系的粗洗廠之用，強化其在商業洗衣B2B市場的服務能量。

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