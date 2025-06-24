中古屋房價下跌了！永慶：預期今年交易量跌破28萬棟 探近6年新低

房市買氣驟降，中古屋房價開始跌了！永慶房產集團24日指出，2025上半年房市呈「量縮價緩跌」，在後況不確定因素下，將再下修全年交易量，預期跌破28萬棟，探自2019年以來、近六年新低。

根據政大永慶即時房價指數顯示，2025年第1季呈現買賣雙方價格認知拉鋸，七都房價指數季增均在正負1%內，房價陷入盤整，但第2季房價指數再度小幅下修，反映市場買氣降溫，房價呈緩跌走勢。

進一步觀察七都房價指數變化，台北、桃園與高雄跌幅較輕，跌幅在1%內，新竹縣市季減1.3%，新北、台中、台南季跌2%以上，跌勢較明顯。

儘管中古屋進入跌勢，但預售屋價格卻掉不下來，甚至中古、預售差距愈來愈大，形成兩個世界。統計實價登錄資料，2020年至2025年預售屋與中古屋的平均單價，七都價差均持續擴大，創近六年新高。

進一步觀察七都2025年預售屋與中古屋價差幅度，台中價差逾七成最多，較2020年有明顯增長，持續拉開差距；新北、高雄也有六成以上的價差，桃園、新竹縣市差幅不到五成，相對和緩。

永慶房產集團葉凌棋說明，由於預售屋賣的是未來價，不少民眾看好3~4年後就沒有信用管制措施，加上預售屋有低自備的優勢，仍會吸引買盤出手，且建商一方面資金雄厚，一方面對未來有一定的信心，所以價格難降，也導致中古屋、預售屋兩方差距愈來愈大，但若現階段有迫切居住的需求，買新還不如買舊。

展望今年，葉凌棋表示，去年銀行房貸緊縮與第七波信用管制持續下，市場交易熱度明顯降溫，加上今年關貿戰影響，股、匯市大幅震盪，未來經濟走向充滿不確定性，房市將間接受衝擊，因此下修2025年房市交易量預測。

葉凌棋指出，觀察上半年表現判斷，依目前市況推估，預估2025年全年交易量約27.2-27.9萬棟之間，將跌破28萬棟大關，年減20%至22%左右，探2019年以來新低紀錄。