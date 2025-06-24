好市多可以外送了！北部五門市6月26日起上線

Uber Eats 24日正式宣布與好市多攜手合作，共同開啟台灣零售外送服務新篇章。6月26日起，Uber Eats平台將陸續上架全台14間好市多門市的多元商品品項，包括衛生紙、異國零食、鮮乳飲料與好市多自有品牌科克蘭等熱銷商品。好市多會員在Ubr Eats平台上點單，將有會員專屬價格。

本次合作將為外送合作夥伴首度提供全新「採買外送」行程選項，外送合作夥伴在外送的時候於好市多揀貨、打包並結帳，並將商品外送到消費者指定的地點，為消費者打造免排隊、不費力，在家也能輕鬆點得到好市多的全新體驗。

Uber Eats表示，本次合作不僅是雙方品牌的重要里程碑，也是Uber Eats在即時零售領域的全新布局。透過與好市多的合作，平台將進一步滿足消費者從日常補貨到大宗採購的多元需求，為台灣消費者創造更彈性、便利的外送體驗。

Uber Eats台灣（1711）總經理李佳穎表示，希望透過這次合作，讓消費者能輕鬆下單好市多熱銷商品，不必排隊，就能享受好市多送到家的體驗。另一方面，期待透過「採買外送」這項新外送行程選項，為外送合作夥伴創造更多接單機會與收入來源，推動整體即時零售與外送產業的正向發展。

6月26日首批開放訂購的門市包括內湖、新莊、中和、汐止與北投等店，6月27日及6月30日陸續擴及中南部門市，讓更多消費者享受好市多商品的即時外送服務。好市多會員亦可綁定會員後解鎖會員專屬價格，全面升級便利的外送體驗。

好市多上線Uber Eats門市時程如下：

6月26日：內湖店、新莊店、中和店、汐止店、北投店

6月27日：桃園中壢店、桃園南崁店、新竹店、北台中店、台中店

6月30日：嘉義店、台南店、大順店、高雄店