一表看購屋門檻！北市頭期款需備逾800萬 新竹晚5年買多付200萬

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經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據聯徵中心數據，今年第1季六都、新竹縣市平均鑑估值與平均核貸成數，以及購屋人平均自備款金額中，台北市購屋者在今年第1季平均需自備約822.1萬元才能買房，位居六都、新竹縣市之首。住商機構提供
據聯徵中心數據，今年第1季六都、新竹縣市平均鑑估值與平均核貸成數，以及購屋人平均自備款金額中，台北市購屋者在今年第1季平均需自備約822.1萬元才能買房，位居六都、新竹縣市之首。住商機構提供

據聯徵中心數據，今年第1季六都、新竹縣市平均鑑估值與平均核貸成數，以及購屋人平均自備款金額中，台北市購屋者在今年第1季平均需自備約822.1萬元才能買房，位居六都、新竹縣市之首；其次則為新竹市與新竹縣，平均自備款亦多達554.9、470.9萬元，排名六都、新竹縣市的亞軍與季軍。

另比較5年前同期數據，新竹市購屋人若是晚5年買房，平均得需多承擔271.8萬元的自備款，若是新竹縣買房者則須多自備187.7萬元的頭期款，雙雙名列六都、新竹縣市的冠亞軍。

至於本就為國內房市頂點的台北市，購屋人相對5年前，也需多自備127.7萬元的頭期款，為六都、新竹縣市的季軍。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，房價仍處高檔，加上貸款條件緊縮，購屋人宜需準備較多資金，以免面臨貸款成數不足窘境。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，現今購屋者的難處，不僅是薪資上揚水準跟不上房價，同時也有核貸成數下滑所導致的資金門檻限制。

徐佳馨指出，尤其是近期雖說房市交易量極凍有讓房價鬆動之勢，但受限於貸款條件不足，買房者同樣「壓力山大」，建議消費者如覓得心儀物件，除大膽議價之外，亦需準備充足本金，才不會因銀行鑑價較低，導致買方產生資金缺口、進而出現違約風險。

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