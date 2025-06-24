統一超搶攻超級黑金 祭出兩大策略

統一超（2912）7-ELEVEN旗下CITY CAFE 25日推出全新特選咖啡系列，以「超高CP值」、「差異化風味」兩大策略，全力搶攻「超級黑金」市場。

根據外部市場調查，CITY CAFE已成為全台每個人飲用頻次最高的平價咖啡，普及率名列第一。有感於咖啡饕客對具產地特色咖啡豆需求持續攀升，為搶攻超級黑金商機，7-ELEVEN自6月25日起推出全新特選咖啡系列，主打特採高原極選咖啡豆，以來自日夜溫差大環境下生長的衣索比亞、坦尚尼亞非洲高海拔產區豆種，搭配知名哥倫比亞產區咖啡豆，再依最適焙度黃金烘焙法，打造一杯細緻多層次且富有甘栗、核桃、楓糖香氣優質咖啡。

7-ELEVEN指出，有別於CITY CAFE較重烘焙堅果可可風味，全新特選咖啡系列強調楓糖甜感差異化體驗，讓消費者日常咖啡有更多優質選擇，預計藉由新豆上市將帶動類別業績成長一成。

不僅如此，觀察近年線上數位送禮趨勢持續提升，CITY系列除經營「OPENPOINT行動隨時取」，更透過與LINE禮物合作達到數位換粉效益，為擴大培養CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY TEA全系列成為消費者首選數位禮物，於6月25日正式於LINE禮物打造品牌旗艦館，以生日打氣、節令送禮、精品咖啡、主題造日搭配LINE潛台詞包裝打造四大主題專區，特別主打「每周一打氣咖啡日」、「送咖啡禮送品味，就從精品咖啡開始」等活動。

看好本土巧克力市場商機突破百億元，7-ELEVEN再次攜手美國巧克力領導品牌HERSHEY'S好時獨家聯名，跨類別整合開發多樣性可可話題商品，包含烘焙、甜點、飲品、冰沙等多達逾10款新品，並於6月25日起至7月8日配合世界巧克力日活動，購買指定商品第2件省10元，預期能帶動相關類別業績成長逾一成。