黯淡房市現亮光！北台中「好神生活圈」雙引擎助攻房市

連續15年穩居台中市人口冠軍的北屯區，龐大可觀的消費力成為大型商場必爭之地，繼美式賣場好市多進駐北屯機捷特區之後，百貨南霸天漢神洲際購物廣場，明年第1季也將於14期重劃區開幕，「好神生活圈」儼然成形，為區域生活機能與發展前景再添利多，成為近期黯淡房市中一道亮光。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章分析指出，漢神百貨定位為高端精品與餐飲，與北屯14期新富聚落客層相符，且漢神洲際購物廣場為北台中第一家大型購物中心，引進許多中部獨家名店如美麗華影城、島嶼餐廳等，是中部眾所矚目的期盼焦點，有望為周邊房市注入新動能。

根據內政部實價登錄資料，北屯區今年5月(尚未登錄完畢)預售住宅大樓均價為每坪57.94萬元，成交物件集中於機捷特區，如「漢宇雲衍」、「大城吾界」、「登陽華馥」等，零星14期交易有「華固豐匯」、「寶輝WATER PARK」、「惠宇仁平MY PARK」，三者維持在7字頭單價水位。

業界分析，機捷特區與14期重劃區相隔僅5公里、一個匝道之遙，加上目前買方心態保守，看低不看高，漢神洲際商場利多反倒刺激了低位區的能見度與補漲效應。

此外，好市多與漢神洲際兩商場的屬性各有區隔、互補，美式賣場提供日常採買、民生必需品，漢神洲際則是主打餐飲、娛樂、購物，兩生活圈擴散、重合幾乎已可預見。

觀察近期機捷特區新案，集中分布於高綠覆、低密度的純住宅區，如七期豪宅推手趙英傑建築師所設計「大城吾界」佔地千坪基地興建兩棟四拼、六拼純三房住家，並大尺度退縮規劃迎賓車道，日前更榮獲「美國繆思設計金獎」與「泰坦國際地產大獎」雙國際榮耀肯定，社區均質3房規劃，成交均價來到54.7萬元/坪。

位於敦富路上的「登陽華馥」規劃二至三房、總戶數200戶，最高成交單價來到56萬元。即將公開的「永尚謙玥」同樣座落於敦富路上，1,646坪基地規劃二至三房產品；而「漢宇雲衍」均價站上6字頭，最高成交單價68萬元，直逼14期行情。

在14期部分，以漢神洲際周邊的洲際段推案最為火熱，包括「大陸豐莚」、「磐興寬悅」、「豐邑ONE+」、「大映奕居」等一路延伸到台中巨蛋預定地。

其中，「大陸豐莚」近鄰漢神洲際，建築以一字型排列享大面寬景觀，其中60坪邊間戶型可有四面採光，社區均價每坪約73萬元。

值得注意的是，台中市政府為因應北屯機捷特區快速發展及區域交通需求，積極推動機捷特區對外聯絡道路改善工程，總經費1億餘元的「敦富八街及敦富九街道路開闢工程」已於5月動工，預計2025年底完工。