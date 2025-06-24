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高雄市區赫見「空殼屋」奇景 屋主這麼說

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
圖／民眾提供
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高雄市鹽埕區大勇路一棟6層樓老舊建物，位處鬧區，距愛河也不遠，地段精華，但多年來乏人維護，2樓以上沒窗沒門，只有牆壁、柱子，鋼筋，被形容是「空殼屋」，近期當地民眾擔心危險，希望政府出面處理以免發生意外。

這棟建物位於大勇路上，在中正四路、大仁路之間，當地房仲表示，房子對面就是鹽埕市民廣場，附近也有捷運站鹽埕埔站，地段精華，如果都更改建，可望眺看愛河，相當具有創價空間。

不過，此一建物屋齡雖已66年，期間還曾發生火警，且產權單純，屋主僅有一人，但這十幾年來，僅一樓作為自家經營的蛋糕店，二樓以上任其荒廢，形成都市奇特景觀。

由於擔心危險，近來當地民眾向市府反應，表示該大樓外牆水泥有剝落情況，經過都得小心，「要求市府出面處理。高雄市工務局建管處表示，已於近日派員稽查，將請所有權人限期改善，否則將依建築法處以6萬元罰鍰。

屋主接受媒體訪問則表示，因擔心外牆剝落砸人，已在一樓做了一些防護措施，原本也有打算做窗戶，但因已決定打掉重建，因此沒做，他表示，目前就在等附近一起整合，「等大家講好就會改建」，為當地帶來新風貌。

圖／民眾提供
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都更 精華 房仲

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