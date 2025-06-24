信義房屋牽線保種 花樹銀行現皇蛾幼蟲共生瀕危植物

近日，彰化花樹銀行出現罕見生態奇景！花樹銀行創辦人郭俊銀在園中保種的國家級瀕危植物「琉球暗羅」上，發現世界最大蛾類「皇蛾」至少5隻幼蟲棲息，疑似台灣首見的食性共生畫面，吸引不少昆蟲及植物愛好者朝聖。郭俊銀表示，從信義房屋社區一家牽線保種瀕臨品種，至今能看見兩者相互依存，讓生態復育工作變得更有意義，期盼除民間力量外，也有更多企業加入生態復育的行列。

由於環境遭破壞，皇蛾在野外已較少見，只有在特定時節、地點才有機會觀察到。花樹銀行透過無農藥、食草充足的友善環境，系統性復育皇蛾，除讓少見的昆蟲回歸，也有意創造園中的生態多樣性與平衡。一般來說，皇蛾對棲地寄主的選擇非常敏感，只有在條件適合、植物健康且無干擾時，才會主動棲息產卵。皇蛾幼蟲常見棲身於江某、茄冬、芭樂等植物上，而琉球暗羅主要生長於台灣蘭嶼及琉球群島，不在皇蛾出沒的範圍。

花樹銀行中的琉球暗羅，是透過信義房屋社區一家與屏東辜嚴倬雲植物保種中心合作移植而來。郭俊銀說，當初送來的三株，一株在去年因蟲害折損，剩餘兩株，其一從40公分長到兩層樓高且枝葉茂密，得到園中皇蛾的青睞，才促成兩個珍稀物種交織共生下一代，在過去記錄中，未曾見過皇蛾棲身於琉球暗羅上，是非常珍貴的畫面。

郭俊銀指出，琉球暗羅自2018年移植來到花樹銀行至今7年，很可能在今年秋天迎來花期。同期開始復育的另一國家級瀕危植物「山檳榔」，也在近期開了花，在保種復育中，開花結果是關鍵階段，將果實採收再種植且成功生長，才是真正走完復育循環。

花樹銀行和信義房屋的緣分始於社區一家計畫，由於社區一家不限主題，而是以社區需求出發，讓花樹銀行得以透過提案徵選獲得圓夢金支持，也開啟瀕危植物復育之路。相較於一般社區營造，生態復育往往需要更長期且穩定的投入，郭俊銀表示，復育瀕危植物從到開花結果耗時多年，若僅有民間投入，容易因資源斷裂導致復育行動喊卡，因此企業的支持有助生態復育行為更永續。

以信義房屋為例，除長年提供花樹銀行資金支持，也透過舉辦「生態小旅行」培育大眾生態守護的觀念，並攜信義房屋志工定期至花樹銀行協助整理園區、種植原生種植物、陪伴社區長輩等活動，以實際行動投入永續行動。

除了邀請企業參與復育行動，郭俊銀也積極推動其他地方創生作為，以鞏固生態復育的永續發展性。其中一項行動是帶動在地小農種植辣木，這種植物在國際間被證實具有極佳的吸碳效益，並具備經濟作物潛力。他也與團隊開發多種辣木延伸產品，打開更多企業投入生態永續的切入點。

「花樹銀行的生態復育與地方創生行動，能夠走到今天，仰賴像信義房屋這樣長期投入的企業夥伴。」郭俊銀表示，從琉球暗羅到皇蛾共生，再到辣木地方創生，每個環節都需要時間累積，期盼未來有更多企業及民眾參與投入。信義房屋表示，未來將持續支持花樹銀行及投入各地生態保育計畫，並與在地社區攜手推動永續發展，讓更多美好的共生故事在台灣發生。