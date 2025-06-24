「智慧農業」的實踐 地創基金會助媒合地方團隊與企業

全球ESG浪潮席捲而來，台灣偏鄉卻仍面臨人口外流危機！台灣地方創生基金會憑藉多年深耕成果，吸引日商三菱日聯銀行台北分行尋求合作，攜手信義房屋發起行動「逆轉偏鄉」，共同主辦「智慧農業之地方創生落實企業ESG」活動，以跨界協力創新模式，為台灣城鄉失衡開出新解方。

本次活動邀請25家企業代表出席，與13組地方創生團隊進行交流，團隊分享農業創新、智慧生產養殖、循環經濟等永續商業模式與實務案例，透過現場互動與媒合，激發企業實踐ESG的多元可能，並建立與地方團隊的長期合作關係，促進資源有效投入，也讓地方團隊得以穩健發展，為地方注入活力，創造幸福生活。

台灣地方創生基金會發起人暨信義房屋創辦人周俊吉表示，對全球企業而言，ESG不再只是永續報告書中的英文單字，本次活動結合永續、科技與土地連結，透過媒合機制，讓企業深入了解地方需求，促成資源對接，期盼有更多企業加入，與地方合作共好。