現在買房有多難？一表看7都自備款、這裡要800萬元

房價高漲，加上央行信用管制，消費者需自備越來越多的頭期款才能買房。住商機構彙整聯徵中心數據，2025年第1季七大都會區中，以台北市購屋族平均需自備822萬元頭期款最高。

若和5年前相比，晚5年買房，則以新竹市平均需多準備271萬元頭期款最高。

住商機構根據聯徵中心2025年第1季新增房貸資料，彙整七大都會區的平均鑑估值與平均核貸成數，計算出各都會區購屋人平均自備款金額。

統計顯示，台北市購屋者在今年第1季平均需自備約822.1萬元才能買房，位居七大都會區之首，其次則為新竹市與新竹縣，平均自備款亦多達554.9萬、470.9萬元，排名七大都會區的亞軍與季軍。

另比較5年前同期數據，新竹市購屋人若是晚5年買房，平均得多需承擔271.8萬元的自備款，若是新竹縣買房者則須多自備187.7萬元的頭期款，雙雙名列七大都會區的冠亞軍。

至於本就為全台房市頂點的台北市，購屋人相對5年前，也需多自備127.7萬元的頭期款，為七大都會區的季軍。

大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，新竹縣市受惠於科技園區產業人口紅利，加上近年來重劃區開發日趨飽和，供給量緊縮，房價節節高升，加上銀行面臨滿水位問題難解，去年底以來持續限貸，令縣市民購屋需準備較重頭期款。

至於台北市，不僅房價持續上揚，且貸款成數在今年第1季降至七成以下，令市民購屋平均自備款大幅拉升，更讓晚進場的購屋族面臨更沉重的資金門檻。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨表示，現今購屋者的難處，不僅是薪資上揚水準跟不上房價，同時也有核貸成數下滑所導致的資金門檻限制。